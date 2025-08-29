Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    29 Aug 2025 10:37 AM IST
    Updated On
    29 Aug 2025 10:37 AM IST

    കാ​ഫ നാ​ഷ​ന്‍സ് ക​പ്പി​ന് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം; പു​തു​കു​തി​പ്പി​നൊ​രു​ങ്ങി റെ​ഡ് വാ​രി​യേ​ഴ്സ്

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ക​ളി​യി​ൽ ഉ​​സ്ബ​​കി​​സ്താ​​നാ​ണ് ഒ​മാ​ന്റെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ
    കാ​ഫ നാ​ഷ​ന്‍സ് ക​പ്പി​ന് ഇ​ന്ന് തു​ട​ക്കം; പു​തു​കു​തി​പ്പി​നൊ​രു​ങ്ങി റെ​ഡ് വാ​രി​യേ​ഴ്സ്
    ഒ​മാ​ൻ താ​ര​ങ്ങ​ൾ തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ൽ

    മ​സ്ക​ത്ത്: സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ഏ​ഷ്യ​ന്‍ ഫു​ട്‌​ബാ​ള്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ (കാ​ഫ) നാ​ഷ​ന്‍സ് ക​പ്പി​ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച തു​ട​ക്ക​മാ​കു​മ്പോ​ൾ പു​ത്ത​ൻ കു​തി​പ്പി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ത്തി​ലാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് 6.30ന് ​ഉ​സ്ബ​കി​സ്താ​നി​ലെ ബു​ന്യോ​ദ്കോ​ർ സ്റ്റേ​ഡി​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ആ​തി​ഥേ​യ​രാ​ണ് ഒ​മാ​ന്റെ എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ദി​ന​മാ​യ​ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ന​ട​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​റാ​ൻ അ​ഫ്ഗാ​നി​സ്താ​നെ​യും ര​ണ്ടാം മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ഇ​ന്ത്യ ത​ജി​കി​സ്താ​നെ​യും നേ​രി​ടും.

    പു​തു​താ​യി ചു​മ​ത​ല​യേ​റ്റ പ​രി​ശീ​ല​ക​ന്‍ കാ​ര്‍ലോ​സ് ക്വി​റോ​സി​ന്റെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ആ​ദ്യ മ​ത്സ​ര​ത്തി​നാ​ണ് റെ​ഡ് വാ​രി​യേ​ഴ്സ് ശ​നി​യാ​ഴ്ച ഇ​റ​ങ്ങു​ക. മ​സ്ക​ത്തി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ക്യാ​മ്പ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി തു​ർ​ക്കി​യ​യി​ൽ ടീം ​പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തി​വ​രു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​വി​ടെ നി​ന്നാ​ണ് ടീം ​ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​നാ​യി തി​രി​ച്ച​ത്.

    താ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ശ​ക്തി​യും ദൗ​ര്‍ബ​ല്യ​വും തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു​ള്ള പ​രി​ശീ​ല​ന​മു​റ​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു കോ​ച്ച് താ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്.

    ലോ​​ക​​ക​​പ്പ് യോ​​ഗ്യ​​ത​​യ​​ട​​ക്ക​​മു​​ള്ള വ​​മ്പ​​ൻ മ​​ത്സ​​ര​​ങ്ങ​​ളാ​​ണ് ഇ​​നി റെ​​ഡ് വാ​​രി​​യേ​​ഴ്സി​​ന് മു​​ന്നി​​ലു​​ള്ള​​ത്. അ​തു​കൊ​ണ്ടു​ന്നെ ആ ​വ​മ്പ​ൻ​പോ​രാ​ട്ട​ത്തി​നു​ള്ള മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​മാ​യാ​ണ് ഒ​മാ​ൻ കാ​ഫ നാ​ഷ​ന്‍സ് ക​പ്പി​നെ കാ​ണു​ന്ന​ത്. ത​​ജി​കി​​സ്താ​​ന്‍, ഉ​​സ്ബ​​കി​​സ്താ​​ന്‍ എ​​ന്നി​​വി​​ട​​ങ്ങ​​ളി​​ലാ​​യാ​​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ടൂ​​ര്‍ണ​​മെ​​ന്റ് അ​ര​ങ്ങേ​റു​ന്ന​ത്. എ​​ട്ട് രാ​​ജ്യ​​ങ്ങ​​ള്‍ ഭാ​​ഗ​​മാ​​കു​​ന്ന ടൂ​​ര്‍ണ​​മെ​​ന്റി​​ല്‍ ടീ​​മു​​ക​​ള്‍ ര​​ണ്ട് ഗ്രൂ​​പ്പു​​ക​​ളി​​ലാ​​യി അ​​ണി​​നി​​ര​​ക്കും. ഗ്രൂ​​പ് എ​​യി​​ല്‍ ശ​​ക്ത​​ര്‍ക്കൊ​​പ്പ​​മാ​​ണ് ഒ​​മാ​​ന്‍. ഉ​​സ്ബ​​കി​​സ്താ​​ന്‍, കി​​ര്‍ഗി​​സ്താ​​ന്‍, തു​​ര്‍ക്മെ​​നി​​സ്താ​​ന്‍ എ​​ന്നി​​വ​​രാ​​ണ് ഗ്രൂ​​പ്പി​​ലെ മ​​റ്റ് അം​​ഗ​​ങ്ങ​​ള്‍. ഇ​ന്ത്യ, ത​​ജി​​കി​​സ്താ​​ന്‍, ഇ​​റാ​​ന്‍, അ​​ഫ്ഗാ​​നി​​സ്ഥാ​​ന്‍ എ​​ന്നി​വ​ർ ഗ്രൂ​​പ് ബി​​യി​​ലും അ​​ണി​​നി​​ര​​ക്കും.

    സെ​​പ്റ്റ​ം​ബ​​ര്‍ ര​​ണ്ടി​​ന് ഒ​മാ​ൻ കി​​ര്‍ഗി​​സ്താ​​നെ​​യും അ​​ഞ്ചി​​ന് തു​​ര്‍ക്മെ​​നി​​സ്താ​​നെ​​യും നേ​​രി​​ടും. സെ​​പ്റ്റം​​ബ​​ര്‍ എ​​ട്ടി​ന് ഗ്രൂ​​പ് എ​​യി​​യും ബി​​യി​​ലെ​​യും ഒ​​ന്നാം സ്ഥാ​​ന​​ക്കാ​​ര്‍ ഫൈ​​ന​​ലി​​ല്‍ ഏ​​റ്റു​​മു​​ട്ടും. ഇ​​രു ഗ്രൂ​​പ്പു​​ക​​ളി​​ലെ​​യും ര​​ണ്ടാം സ്ഥാ​​ന​​ക്കാ​​ര്‍ മൂ​​ന്നാം സ്ഥാ​​ന​​ത്തി​​നാ​​യി ക​​ള​​ത്തി​​ലി​​റ​​ങ്ങും.

