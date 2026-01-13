Begin typing your search above and press return to search.
    മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു; സ​യ്യി​ദ് ദി ​യ​സി​ൻ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി

    മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു; സ​യ്യി​ദ് ദി ​യ​സി​ൻ ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി
    സ​യ്യി​ദ് ദി ​യ​സി​ൻ ബി​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ക് അ​ൽ സ​ഈ​ദ്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ മ​ന്ത്രി​സ​ഭ പു​നഃ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് രാ​ജ ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. പു​തു​ക്കി​യ ഘ​ട​ന​യി​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ന്റെ മ​ക​നും സാം​സ്കാ​രി​ക-​കാ​യി​ക- യു​വ​ജ​ന മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യി​രു​ന്ന സ​യ്യി​ദ് ദി ​യ​സി​ൻ ബി​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ക് അ​ൽ സ​ഈ​ദി​നെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക​കാ​ര്യ ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യാ​യി നി​യ​മി​ച്ചു. മ​റ്റൊ​രു മ​ക​ൻ സ​യ്യി​ദ് ബി​ല​റ​ബ് ബി​ൻ ഹൈ​തം ബി​ൻ താ​രി​ഖ് അ​ൽ സ​ഈ​ദി​നെ മ​ന്ത്രി​യും മ​സ്ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റു​മാ​യി നി​യ​മി​ച്ചു. സു​ൽ​ത്താ​നാ​ണ് മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ വാ​ണി​ജ്യ- വ്യ​വ​സാ​യ വ​കു​പ്പി​ലും ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പി​ലും മ​ന്ത്രി​മാ​രെ മാ​റ്റി നി​യ​മി​ച്ചു.

    നി​ല​വി​ലെ മ​റ്റു മ​ന്ത്രി​മാ​ർ: സ​യ്യി​ദ് ഫ​ഹ​ദ് ബി​ൻ മ​ഹ്മൂ​ദ് അ​ൽ സ​ഈ​ദ് - ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി (മ​ന്ത്രി​സ​ഭ കാ​ര്യം), സ​യ്യി​ദ് ശി​ഹാ​ബ് ബി​ൻ താ​രി​ക് ബി​ൻ തൈ​മൂ​ർ അ​ൽ സ​ഈ​ദ് - ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി (പ്ര​തി​രോ​ധ കാ​ര്യം), സ​യ്യി​ദ് ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ ഹി​ലാ​ൽ ബി​ൻ സൗ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി (ദി​വാ​ൻ ഓ​ഫ് റോ​യ​ൽ കോ​ട​തി), ജ​ന​റ​ൽ സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ നു​ഐ​മാ​നി (റോ​യ​ൽ ഓ​ഫി​സ്) , സ​യ്യി​ദ് ഹ​മൂ​ദ് ബി​ൻ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി (ആ​ഭ്യ​ന്ത​രം), സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് ബി​ൻ ഹ​മൂ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി (വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യം), സു​ൽ​ത്താ​ൻ ബി​ൻ സാ​ലിം ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ഹ​ബ്സി (ധ​ന​കാ​ര്യം), ഡോ. ​മ​ദീ​ഹ ബി​ൻ​ത് അ​ഹ​മ്ദ് ബി​ൻ നാ​സ​ർ അ​ൽ ശൈ​ബാ​നി (വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം), സ​യ്യി​ദ് സൗ​ദ് ബി​ൻ ഹി​ലാ​ൽ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി (സാം​സ്കാ​രി​ക-​കാ​യി​ക-​യു​വ​ജ​ന​കാ​ര്യം), ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ള്ള ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ സ​ഈ​ദി (നീ​തി​ന്യാ​യ-​നി​യ​മ​കാ​ര്യം), ഡോ. ​അ​ബ്ദു​ല്ല ബി​ൻ നാ​സ​ർ ബി​ൻ ഖ​ലീ​ഫ അ​ൽ ഹ​റാ​സി (വി​വ​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം), ഡോ. ​ഖ​മീ​സ് ബി​ൻ സൈ​ഫ് ബി​ൻ ഹ​മൂ​ദ് അ​ൽ ജ​ബ്രി (സാ​മ്പ​ത്തി​ക​കാ​ര്യം), സ​യ്യി​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് ബി​ൻ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ബു​സൈ​ദി (പൈ​തൃ​ക- ടൂ​റി​സം), ഡോ. ​സൗ​ദ് ബി​ൻ ഹ​മൂ​ദ് ബി​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ഹ​ബ്സി (കൃ​ഷി, മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​നം, ജ​ല​വി​ഭ​വം), ഡോ. ​ഖ​ൽ​ഫാ​ൻ ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് ബി​ൻ മു​ബാ​റ​ക് അ​ൽ ശു​വൈ​ലി (ഭ​വ​നം, ന​ഗ​ര​പ​ദ്ധ​തി), എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സ​ഈ​ദ് ബി​ൻ ഹ​മൂ​ദ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ മാ​വ​ലി (ഗ​താ​ഗ​തം, ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ​സ്, ഐ.​ടി), ഡോ. ​ലൈ​ല ബി​ൻ​ത് അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​വാ​ദ് അ​ൽ ന​ജ്ജാ​ർ (സാ​മൂ​ഹി​ക വി​ക​സ​നം), ഡോ. ​മ​ഹ​ദ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് ബി​ൻ അ​ലി ബ​അ്വൈ​ൻ (തൊ​ഴി​ൽ), എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ സാ​ലിം ബി​ൻ നാ​സ​ർ ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് അ​ൽ ഔ​ഫി (ഊ​ർ​ജം, ഖ​നി), ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ സ​ഈ​ദ് ബി​ൻ ഖ​ൽ​ഫാ​ൻ അ​ൽ മാ​മ​രി (എ​ൻ​ഡോ​വ്‌​മെ​ന്റ്സ്-​വ​ഖ​ഫ്- മ​ത​കാ​ര്യം), ഡോ. ​ഹി​ലാ​ൽ ബി​ൻ അ​ലി ബി​ൻ ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ സ​ബ്തി (ആ​രോ​ഗ്യം), അ​ൻ​വ​ർ ബി​ൻ ഹി​ലാ​ൽ ബി​ൻ ഹം​ദൂ​ൻ അ​ൽ ജ​ബ്രി (വാ​ണി​ജ്യം, വ്യ​വ​സാ​യം, നി​ക്ഷേ​പ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം).

