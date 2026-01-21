Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 12:13 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 12:13 PM IST

    കാറ്റ് ശക്തമാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി സി.എ.എ

    ജ​ബ​ൽ ​ഷം​സി​ൽ മൈ​ന​സ് താ​പ​നി​ല
    കാറ്റ് ശക്തമാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പുമായി സി.എ.എ
    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കു​ന്നേ​രം മു​ത​ൽ ഒ​മാ​നി​ലെ ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റു​ക​ളെ​യും ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ വ​ട​ക്ക​ൻ, വ​ട​ക്കു​പ​ടി​ഞ്ഞാ​റ​ൻ കാ​റ്റു​ക​ൾ ശ​ക്ത​മാ​കു​മെ​ന്ന് സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി (സി.​എ.​എ) മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി കാ​റ്റ് തു​ട​രാ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നും, മ​രു​ഭൂ​മി​യി​ലും തു​റ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും പൊ​ടി​യും മ​ണ​ലും ഉ​യ​രു​ന്ന​ത് മൂ​ലം കാ​ഴ്ച​പ​രി​ധി കു​റ​യാ​നി​ട​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​തോ​റി​റ്റി അ​റി​യി​ച്ചു.

    ക​ട​ൽ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും ജാ​ഗ്ര​ത നി​ർ​ദേ​ശം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഒ​മാ​ൻ തീ​ര​ത്ത് തി​ര​മാ​ല 2.5 മീ​റ്റ​ർ വ​രെ ഉ​യ​ര​ത്തി​ൽ എ​ത്താ​ൻ സാ​ധ്യ​ത​യു​ണ്ടെ​ന്ന് സി.​എ.​എ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഇ​ത് ചെ​റി​യ ബോ​ട്ടു​ക​ൾ​ക്കും ക​ട​ൽ​യാ​ത്ര​ക​ൾ​ക്കും അ​പ​ക​ട ഭീ​ഷ​ണി​യു​യ​ർ​ത്തും. മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളും ക​ട​ലി​ൽ പോ​കു​ന്ന​വ​രും അ​തീ​വ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​തോ​റി​റ്റി മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി.

    നി​ല​വി​ലെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ സാ​ഹ​ച​ര്യം ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ൽ, വ​ട​ക്ക​ൻ കാ​റ്റു​ക​ളു​ടെ സ്വാ​ധീ​ന​ത്തി​ൽ രാ​ത്രി​യി​ലും പു​ല​ർ​ച്ച​യു​മു​ള്ള താ​പ​നി​ല ഇ​നി​യും കു​റ​യാ​ൻ ഇ​ട​യാ​ക്കു​മെ​ന്നും സി.​എ.​എ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ജ​ബ​ൽ ഷം​സി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ 24 മ​ണി​ക്കു​റി​നി​ടെ താ​പ​നി​ല -0.1 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    വ​ട​ക്ക​ൻ ദി​ശ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള സ്ഥി​ര​മാ​യ കാ​റ്റും ആ​കാ​ശം തെ​ളി​ഞ്ഞ​തു​മാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ലെ ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ത്രി സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ചൂ​ട് വേ​ഗ​ത്തി​ൽ കു​റ​യാ​നി​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്. ഇ​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി മ​ല​നി​ര​ക​ളി​ലും ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ് താ​പ​നി​ല ഗ​ണ്യ​മാ​യി കു​റ​ഞ്ഞു. ജ​ബ​ൽ ഷം​സ് പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ഏ​താ​നും ദി​വ​സ​മാ​യി ന​ല ത​ണു​പ്പ് അ​നു​ഭ​വ​പ്പെ​ടു​ന്നു​ണ്ട്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഇ​വി​ടെ 0.8 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ഉ​ൾ​പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലും താ​പ​നി​ല ശീ​ത​കാ​ല​ത്തി​ലെ താ​ഴ്ന്ന നി​ല​യി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി. സൈ​ഖി​ൽ 4.8 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ്, യാ​ങ്കൂ​ലി​ൽ 9.5 ഡി​ഗ്രി എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ താ​പ​നി​ല രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    നി​സ്‍വ​യി​ൽ 11.5 ഡി​ഗ്രി, ഫ​ഹൂ​ദി​ൽ 11.5 ഡി​ഗ്രി, മ​ക്ഷി​നി​ൽ 11.3 ഡി​ഗ്രി, ഹൈ​മ​യി​ൽ 11.0 ഡി​ഗ്രി, സു​നൈ​ന​യി​ൽ 11.6 ഡി​ഗ്രി സെ​ൽ​ഷ്യ​സ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യും താ​പ​നി​ല കു​റ​ഞ്ഞു.

