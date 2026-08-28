Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_right‘ബിവൈഡി ചാങ്ഷാ’ ദുകം...
    Oman
    Posted On
    date_range 28 Aug 2026 7:39 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Aug 2026 7:39 AM IST

    ‘ബിവൈഡി ചാങ്ഷാ’ ദുകം തുറമുഖത്തേക്ക്

    text_fields
    bookmark_border
    എത്തുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റോ-റോ കപ്പലുകളിലൊന്ന്; ബി.വൈ.ഡിയുടെ കപ്പൽ ഒമാൻ തീരമണയുന്നത് ആദ്യം
    ‘ബിവൈഡി ചാങ്ഷാ’ ദുകം തുറമുഖത്തേക്ക്
    cancel

    ദുകം: ഒമാന്റെ ഓട്ടോമോട്ടീവ്, ലോജിസ്റ്റിക്സ് മേഖലകളിൽ പുതിയ ചരിത്രമെഴുതി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റോ-റോ (റോൾ ഓൺ-റോൾ ഓഫ്) കപ്പലുകളിലൊന്നായ ‘ബി.വൈ.ഡി ചാങ്ഷാ’ ദുകം തുറമുഖത്തെത്തുന്നു. പ്രമുഖ ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ബി.വൈ.ഡിയുടെ ഒരു കപ്പൽ ആദ്യമായാണ് ഒമാൻ തീരമണയുന്നത്. 219.9 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഈ ഭീമൻ കപ്പലിന് ഒരേസമയം 9,200 വാഹനങ്ങൾ വരെ വഹിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ട്. കപ്പലിലെ ആകെ വാഹനങ്ങളിൽ ആയിരത്തിലധികം വാഹനങ്ങൾ ദുകം തുറമുഖത്ത് ഇറക്കും. ഇതിൽ 200-ലധികം വാഹനങ്ങൾ ഒമാൻ വിപണിയിലേക്കും ബാക്കി ആയിരത്തിലധികം വാഹനങ്ങൾ മറ്റ് ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളിലേക്കുമാണ് എത്തിക്കുന്നത്.

    വൻകിട ഓട്ടോമോട്ടീവ് ചരക്കുനീക്കങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ദുകം തുറമുഖത്തിന്റെ ശേഷി തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ വൻ ചരക്കു കപ്പലിന്റെ വരവ്. ആഗോള വാഹന വിതരണ ശൃംഖലയെ ഒമാനുമായും മറ്റ് പ്രാദേശിക വിപണികളുമായും നേരിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfOmanBYDDukam Port
    News Summary - ‘BYD Changsha’ heads to Dukam Port
    Similar News
    Next Story
    X