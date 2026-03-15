    date_range 15 March 2026 4:24 PM IST
    date_range 15 March 2026 4:24 PM IST

    മാനവ സൗഹൃദ സംഗമവേദിയായി ബുറൈമി മാർക്കറ്റ് ചാരിറ്റബിൾ അസോ. ഇഫ്താർ വിരുന്ന്

    ബുറൈമി മാർക്കറ്റ് ചാരിറ്റബിൾ അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്താർ വിരുന്നിൽനിന്ന്

    ബുറൈമി: ബുറൈമി മാർക്കറ്റ് ചാരിറ്റബിൾ അസോസിയേഷൻ സംഘടിപ്പിച്ച ഇഫ്താർ വിരുന്ന് മാനവ, സാമുദായിക സൗഹാർദങ്ങളുടെ സംഗമ വേദിയായി മാറി. ബുറൈമി മാർക്കറ്റിൽ നടന്ന ഇഫ്താർ വിരുന്നിൽ വിവിധ മത, രാഷ്ട്രീയ, സാമുദായിക, സാംസ്ക്കാരിക സംഘടന പ്രതിനിധികൾ, ബംഗ്ലാദേശി, പാകിസ്താനി, സ്വദേശികൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു.

    തീവ്രവാദത്തിന്റെയും വർഗീയതയുടെയും ആശയങ്ങൾ പടരുന്ന ഈ കാലത്ത് സ്നേഹത്തിന്റെയും സൗഹാർദ്ദത്തിന്റെയും ചേർത്തുനിർത്തലിന്റെയും സന്ദേശം വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു ഈ കൂടിച്ചേരൽ. ബുറൈമി മാർക്കറ്റ് ചാരിറ്റബിൾ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പരിപാടികൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.

    TAGS: Gulf News, Iftar Meet, Oman gulf news, Association meet
    News Summary - Buraimi Market Charitable Assoc. Iftar Party
