Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    ബുറൈമിയിൽ ഓർമകളുടെ പൂക്കളമൊരുക്കി ‘മല്ലൂസ് ഗ്രൂപ്പ്’

    text_fields
    bookmark_border
    ബുറൈമിയിൽ ഓർമകളുടെ പൂക്കളമൊരുക്കി ‘മല്ലൂസ് ഗ്രൂപ്പ്’
    cancel

    ബുറൈമി: പ്രവാസത്തിന്റെ തിരക്കുകൾക്കപ്പുറം സ്നേഹത്തിന്റെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും ഊഷ്മള നിമിഷങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് ബുറൈമി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹെൽത്ത് വർക്കേഴ്സ് കൂട്ടായ്മയായ ‘മല്ലൂസ് ഗ്രൂപ്പ്’ ഓണാഘോഷവും കുടുംബസംഗമവും സംഘടിപ്പിച്ചു.

    ബുറൈമി ഒയാസിസ് റിസോർട്ടിൽ നടന്ന വർണാഭമായ ചടങ്ങിൽ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിവിധ മേഖലകളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നവരും കുടുംബാംഗങ്ങളും പങ്കെടുത്തു. പ്രവാസലോകത്ത് അന്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളെയും സൗഹൃദബന്ധങ്ങളെയും വീണ്ടെടുക്കാൻ ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ച ഡോ. നൗഫൽ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നാടിന്റെ ഗൃഹാതുരത്വം ഉണർത്തുന്ന പഴയകാല ഓർമകളും പുതുമയാർന്ന അനുഭവങ്ങളും സമന്വയിപ്പിച്ചായിരുന്നു പരിപാടികൾ. കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഒരുപോലെ മാറ്റുരച്ച കലാപരിപാടികളും ആവേശമുയർത്തിയ വടംവലി മത്സരവും ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തിളക്കമേകി. പ്രവാസത്തിലും നാടിന്റെ മണം ചോരാത്ത വിഭവസമൃദ്ധമായ ഓണസദ്യയും പരിപാടിയുടെ മാറ്റ് കൂട്ടി.

    സമ്പൽസമൃദ്ധിയുടെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും ചേർത്തുപിടിക്കലിന്റെയും മാതൃകാപരമായ വേദിയായി മാറിയ ഈ ആഘോഷം പങ്കെടുത്ത ഏവർക്കും അവിസ്മരണീയമായ അനുഭവമായി മാറി.

    Show Full Article

    Don't miss the exclusive news

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Buraimi Mallus Onam Celebration
    Next Story
    X