ഡോ. അസ്ലമീന്റെ വിയോഗത്തിൽ വേദനയോടെ ബുറൈമി മലയാളികൾtext_fields
ബുറൈമി: കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആലപ്പുഴയിൽ അന്തരിച്ച ഡോ. മുഹമ്മദ് അസ്ലമിന്റെ വിയോഗത്തിൽ വേദനയോടെ ബുറൈമിയിലെ മലയാളികളും. ബുറൈമിയിലെ സാധാരണക്കാരൻ്റെ സാന്ത്വനമായിരുന്നു ഡോ. മുഹമ്മദ് അസ്ലമെന്ന് ബുറൈമി സ്നേഹതീരം സംഘടിപ്പിച്ച അനുസ്മരണത്തിൽ പറഞ്ഞു.
മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ട് കാലം ബുറൈമിയിൽ ആതുര സേവന രംഗത്തും സാമൂഹിക - ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം വഹിച്ചിരുന്നു. ദീർഘ കാലം ബുറൈമി ഫ്രന്റ്സ് , ബുറൈമി മലയാളി സമാജം എന്നി സംഘടനകളുടെ മുഖ്യ സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്രവാസം മതിയാക്കി നാട്ടിൽ പോയി അവിടെയും സാമൂഹ്യ - രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് സജീവമായി പ്രവർത്തിച്ച് വരികയായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തിൻ്റെ അകാലത്തിലുള്ള മരണത്തിൽ ബുറൈമി സ്നേഹതീരം സംഘടിപ്പിച്ച അനുസ്മരണ, പ്രാർത്ഥനാസംഗമത്തിൽ ഡോ. ജോർജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഡോ. അബ്ബാസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
പ്രസന്നൻ തളിക്കുളം, സഹീൻ പാണ്ടിക്കാട്, ഡോ. ബീജൂ , റസാഖ് കോട്ടക്കൽ , സലീം, ഷാജി കൊരട്ടി , ഷൈജു, പ്രകാശൻ , സുബൈർ പെരുമ്പാവൂർ, നബീൽ , അഫ്സൽ, യൂസുഫ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഹുബൈൽ സ്വാഗതവും ഷരീഫ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു.
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