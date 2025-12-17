Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 17 Dec 2025 8:26 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Dec 2025 8:26 AM IST

    ബു​റൈ​മി സ്നേ​ഹ​തീ​രം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം തി​രൂ​രി​ൽ

    ബു​റൈ​മി സ്നേ​ഹ​തീ​രം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം തി​രൂ​രി​ൽ
    ബു​റൈ​മി സ്നേ​ഹ​തീ​രം ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ്

    ബു​റൈ​മി: ബു​റൈ​മി സ്നേ​ഹ​തീ​രം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷം ഏ​പ്രി​ലി​ൽ മ​ല​പ്പു​റം തി​രൂ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി തീ​രു​മാ​നി​ച്ചു. കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ ജി​ല്ല​ക​ളി​ൽ നി​ന്നും നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​ന് ആ​ളു​ക​ളെ പ​ങ്കെ​ടു​പ്പി​ക്കും. ബു​റൈ​മി അ​ൽ സ​ലാ​മ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി യോ​ഗ​ത്തി​ൽ 2026 ലെ ​ക​ല​ണ്ട​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ആ​ദ്യ കോ​പ്പി പ്ര​സ​ന്ന​ൻ ത​ളി​ക്കു​ളം ഡോ. ​അ​ബ്ബാ​സി​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    വി​ൽ​സ​ൻ പ്ലാ​മൂ​ട്ടി​ൽ, സ​ഹീ​ൻ ഒ​യാ​സി​സ്, സു​കു തി​രൂ​ർ, ആ​ർ.​കെ. അ​ൻ​വ​ർ, ഹു​ബൈ​ൽ അ​ൽ സ​ലാ​മ, അ​ജ്മ​ൽ അ​ൽ യ​മാ​മ, സൈ​ഫു​ദ്ദീ​ൻ ബി​ൻ ഖ​ൽ​ദൂ​ൻ, ഷ​മീ​ർ ല​യാ​ലി, അ​ഫ്സ​ൽ അ​ൽ സ​ലാ​മ, സു​ബൈ​ർ മു​ക്കം എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

