ബുറൈമി സ്നേഹതീരം വാർഷികാഘോഷം തിരൂരിൽtext_fields
ബുറൈമി: ബുറൈമി സ്നേഹതീരം വാർഷികാഘോഷം ഏപ്രിലിൽ മലപ്പുറം തിരൂരിൽ സംഘടിപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തക സമിതി തീരുമാനിച്ചു. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജില്ലകളിൽ നിന്നും നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിക്കും. ബുറൈമി അൽ സലാമ ഹാളിൽ നടന്ന പ്രവർത്തക സമിതി യോഗത്തിൽ 2026 ലെ കലണ്ടർ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ആദ്യ കോപ്പി പ്രസന്നൻ തളിക്കുളം ഡോ. അബ്ബാസിന് നൽകി പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചു.
വിൽസൻ പ്ലാമൂട്ടിൽ, സഹീൻ ഒയാസിസ്, സുകു തിരൂർ, ആർ.കെ. അൻവർ, ഹുബൈൽ അൽ സലാമ, അജ്മൽ അൽ യമാമ, സൈഫുദ്ദീൻ ബിൻ ഖൽദൂൻ, ഷമീർ ലയാലി, അഫ്സൽ അൽ സലാമ, സുബൈർ മുക്കം എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.
