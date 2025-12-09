Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 9 Dec 2025 10:08 AM IST
    date_range 9 Dec 2025 10:08 AM IST

    ബു​റൈ​മി പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് സ​മാ​പി​ച്ചു; ഖ​ദ​റ യൂ​നി​റ്റ് ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    ബു​റൈ​മി ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ​നി​ന്ന്

    ബു​റൈ​മി: ബു​റൈ​മി ക​ലാ​ല​യം സാം​സ്കാ​രി​ക വേ​ദി​യു​ടെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ്ര​വാ​സി സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വ് പ്രൗ​ഢ​മാ​യി സ​മാ​പി​ച്ചു. ‘വേ​രി​റ​ങ്ങി​യ വി​ത്തു​ക​ൾ’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച പ​രി​പാ​ടി സൈ​നു​ദ്ദീ​ൻ ബാ​ഖ​വി ഒ​ത​ളൂ​ർ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഖ​ദ​റ, സാ​റ, ഹ​മാ​സ യൂ​നി​റ്റു​ക​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം ഒ​ന്ന്, ര​ണ്ട്, മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​നം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    ഹാ​മ​സ, സാ​റ, ഖ​ദ​റ, അ​ലി സൈ​ഫ് യൂ​നി​റ്റ് സാ​ഹി​ത്യോ​ത്സ​വു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​ഭ​ക​ളാ​ണ് സെ​ക്ട​ർ ഘ​ട​ക​ത്തി​ൽ മാ​റ്റു​ര​ച്ച​ത്. ബു​റൈ​മി മ​ർ​ക​സി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ നാ​ൽ​പ​തോ​ളം മ​ത്സ​ര ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നൂ​റോ​ളം മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. നാ​ദി​യ മൊ​യ്തീ​ൻ സ​ർ​ഗ​പ്ര​തി​ഭ​യാ​യും ആ​ദി​ൽ അ​ഷ്റ​ഫ് ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​യാ​യും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ സു​ബൈ​ർ മു​ക്കം, റ​സാ​ഖ് കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ, പ്ര​സ​ന്ന​ൻ ത​ളി​ക്കു​ളം, ഹു​ബൈ​ൽ, ഫ​ള​ലു​റ​ഹ്മാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഐ ​സി എ​ഫ് ബു​റൈ​മി റീ​ജ​ൻ ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ഹ്മ​ദ് കു​ട്ടി മാ​സ്റ്റ​ർ മോ​ഡ​റേ​റ്റ​റാ​യി. സെ​ക്ട​ർ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഷ​ബീ​ർ സ​ഖാ​ഫി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സാം​സ്കാ​രി​ക സ​മ്മേ​ള​നം ആ​ർ.​എ​സ്.​സി നാ​ഷ​ന​ൽ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വി.​എം. ശ​രീ​ഫ് സ​അ​ദി മ​ഞ്ഞ​പ്പ​റ്റ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. മു​സ്ത​ഫ വ​ട​ക്കേ​ക്കാ​ട്, സ​ഹ​ൽ പാ​നൂ​ർ, ഫൈ​സ​ൽ ബാ​യാ​ർ, ഹം​സ സ​അ​ദി എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. ഹാ​ഫി​സ് അ​മീ​ൻ മി​സ്ബാ​ഹി സ്വാ​ഗ​ത​വും നൗ​ഫ​ൽ സൊ​ങ്ക​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Buraimi Expatriate Literature Festival concludes; Qadara Unit winners
