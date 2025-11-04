Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 4 Nov 2025 11:10 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Nov 2025 11:10 AM IST

    ബൗ​ഷ​ർ-​ആ​മി​റാ​ത് ട​ണ​ൽ, സലാല- തുംറൈത്ത് റോഡ്....; പു​തി​യ ഹൈ​വേ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ടെ​ൻഡ​ർ ക്ഷ​ണി​ച്ചു

    • ബൗ​ഷ​ർ-​ആ​മി​റാ​ത് ട​ണ​ൽ​റോ​ഡ് ആ​മി​റാ​ത് വി​ലാ​യ​ത്തി​ന്റെ മു​ഖ​ച്ഛാ​യ മാ​റ്റും
    ബൗ​ഷ​ർ-​ആ​മി​റാ​ത് ട​ണ​ൽ, സലാല- തുംറൈത്ത് റോഡ്....; പു​തി​യ ഹൈ​വേ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ടെ​ൻഡ​ർ ക്ഷ​ണി​ച്ചു
    ആ​മി​റാ​ത് -ബൗ​ഷ​ർ പ​ർ​വ​ത​പാ​ത​യു​ടെ ദൃ​ശ്യം

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ബൗ​ഷ​ർ-​ആ​മി​റാ​ത് ട​ണ​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ഗ​താ​ഗ​ത, വാ​ർ​ത്താ​വി​നി​മ​യ, വി​വ​ര​സാ​ങ്കേ​തി​ക മ​ന്ത്രാ​ല​യം (എം.​ടി.​സി.​ഐ.​ടി) പ്ര​ധാ​ന റോ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ക്ഷേ​പാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ടെ​ൻഡ​റു​ക​ൾ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. റോ​ഡ് രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന, നി​ർ​മാ​ണം, ധ​ന​വി​നി​യോ​ഗം, റോ​ഡ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ, പി​ന്നീ​ട് ഉ​ട​മ​സ്ഥാ​വ​കാ​ശം കൈ​മാ​റു​ക എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ടെ​ൻഡ​ർ ക്ഷ​ണി​ച്ച​ത്. നി​ല​വി​ലു​ള്ള പാ​ത​ക​ൾ​ക്ക് പ​ക​ര​മാ​യി പു​തി​യ പാ​ത​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യു​ള്ള പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ദേ​ശീ​യ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ടെ​ണ്ട​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം.

    ഒ​മാ​നി​ന്റെ ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ ആ​ധു​നി​ക​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക​യും സ്വ​കാ​ര്യ മേ​ഖ​ല​യെ ദേ​ശീ​യ വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്കം. രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര, ദേ​ശീ​യ ക​മ്പ​നി​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്കാ​യി നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു. നി​ല​വി​ലു​ള്ള റോ​ഡ് നെ​റ്റ്‍വ​ർ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​ബ​ന്ധ​മാ​യി പു​തി​യ നി​ക്ഷേ​പ​പാ​ത​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ഇ​തു​വ​ഴി ഒ​മാ​നി​ന്റെ ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്, ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി മേ​ഖ​ല​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്ത​മാ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു.

    ബൗ​ഷ​ർ-​ആ​മി​റാ​ത് ട​ണ​ൽ റോ​ഡ് പ​ദ്ധ​തി മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​നു​ള്ളി​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും യാ​ത്രാ​സ​മ​യം കു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ബൗ​ഷ​റും അ​ൽ ആ​മി​റാ​തും ത​മ്മി​ലു​ള്ള യാ​ത്ര കൂ​ടു​ത​ൽ വേ​ഗ​ത്തി​ലും സു​ര​ക്ഷി​ത​വു​മാ​ക്കാ​ൻ ട​ണ​ൽ പ​ദ്ധ​തി സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​വും. ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​യും ന​ഗ​ര ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തെ​യും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നും ഈ ​പ​ദ്ധ​തി നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. ബൗ​ഷ​ർ-​ആ​മി​റാ​ത് ട​ണ​ൽ റോ​ഡി​നു പു​റ​മെ, അ​ൽ ആ​മി​റാ​ത് -ദി​മ വ ​താ​യീ​ൻ റോ​ഡ്, സ​ലാ​ല -തും​റൈ​ത് റോ​ഡ്, മ​സ്‌​ക​ത്ത്-​അ​ൽ ദാ​ഖി​ലി​യ റോ​ഡ് (മ​ബൈ​ല-​തു​മൈ​ദ്) എ​ന്നി​വ​യും ടെ​ണ്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച മു​ത​ൽ ടെ​ൻഡ​ർ രേ​ഖ​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. 2026 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 23ന​കം ടെ​ണ്ട​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് മ​ന്ത്രാ​ല​യം അ​റി​യി​ച്ചു.ഭ​വ​ന-​ന​ഗ​ര ആ​സൂ​ത്ര​ണ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ (എം.​എ​ച്ച്.​യു.​പി) ‘ഗ്രേ​റ്റ​ർ മ​സ്‌​ക​ത്ത് സ്‌​ട്ര​ക്ച​ർ പ്ലാ​ൻ’ പ്ര​കാ​രം, ത​ല​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പൊ​തു ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യും സ്വ​കാ​ര്യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​ശ്ര​യ​ത്വം കു​റ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് പ്ര​ത്യേ​ക പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മ​സ്‌​ക​ത്ത് മെ​ട്രോ പ​ദ്ധ​തി​യോ​ടൊ​പ്പം, പ​ർ​വ​ത​നി​ര​ക​ൾ മൂ​ലം ന​ഗ​ര​ത്തി​ന്റെ മ​റ്റു ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​റ്റ​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ലു​ള്ള അ​ൽ ആ​മി​റാ​ത് വി​ലാ​യ​ത്തി​നെ നി​ല​വി​ലു​ള്ള പ​ർ​വ​ത പാ​ത​ക്കൊ​പ്പം പു​തി​യ റോ​ഡ് ട​ണ​ൽ മു​ഖേ​ന​യും ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കും.

    ട​ണ​ൽ പ​ദ്ധ​തി അ​ൽ ആ​മി​റാ​ത്തി​ലെ വി​ക​സ​ന​രൂ​പം മാ​റ്റി​മ​റി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ ക​ണ​ക്കു​കൂ​ട്ട​ൽ. റൂ​വി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബ​സ് റാ​പി​ഡ് ട്രാ​ൻ​സി​റ്റ് സി​സ്റ്റം (ബി.​ആ​ർ.​ടി.​എ​സ്) വ​ഴി​യും ഈ ​പ്ര​ദേ​ശം കൂ​ടു​ത​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടും. ഇ​തി​ലൂ​ടെ അ​ൽ ആ​മി​റാ​ത്തി​ലെ ഭൂ​മി മൂ​ല്യ​വും വ്യാ​പാ​ര-​സ​ഞ്ചാ​ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും ഗ​ണ്യ​മാ​യി ഉ​യ​രു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്നു. അ​തോ​ടൊ​പ്പം, ആ​മി​റാ​ത് -ബൗ​ഷ​ർ പ​ർ​വ​ത​പാ​ത (അ​ൽ ജ​ബ​ൽ സ്ട്രീ​റ്റ്) കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി മ​സ്‌​ക​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി വി​വി​ധ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. റോ​ഡി​ന്റെ രൂ​പ​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലും ജ​ല​നി​ർ​മാ​ർ​ജ​ന സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലും പ​രി​ഷ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ആ​ധു​നി​ക ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

