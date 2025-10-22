Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    22 Oct 2025 11:16 AM IST
    Updated On
    22 Oct 2025 11:16 AM IST

    റോ​യ​ൽ ഓ​പ്പ​റ ഹൗ​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ബൊ​ട്സ്വാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്

    റോ​യ​ൽ ഓ​പ്പ​റ ഹൗ​സ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച് ബൊ​ട്സ്വാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്
    ബൊ​ട്സ്വാ​ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡു​മാ ഗി​ഡി​യോ​ൺ ബോ​കോ റോ​യ​ൽ ഓ​പ​റ ഹൗ​സ്

    സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ബൊ​ട്സ്വാ​ന റി​പ്പ​ബ്ലി​ക് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡു​മാ ഗി​ഡി​യോ​ൺ ബോ​കോ ഒ​മാ​ൻ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച റോ​യ​ൽ ഓ​പ​റ ഹൗ​സ് മ​സ്‌​ക​ത്ത് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു.

    ഓ​പ്പ​റ ഹൗ​സി​ലെ വി​വി​ധ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും നോ​ക്കി​ക്ക​ണ്ട അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന് വാ​ർ​ഷി​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യി സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച സാ​ങ്കേ​തി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​യും കു​റി​ച്ച് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു​ന​ൽ​കി. ഓ​പ്പ​റ ഹൗ​സി​ന്റെ സ​മ്പ​ന്ന​മാ​യ ശി​ൽ​പ​ക​ലാ സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തെ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബോ​കോ പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. ഒ​മാ​ന്റെ സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​ക​വും വി​വി​ധ ഭൂ​ഖ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളി​ലെ ശി​ൽ​പ​ശാ​സ്ത്ര സ്വാ​ധീ​ന​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ന്നി​ണ​ക്കി​യ ആ​കൃ​തി​യാ​ണ് ഈ ​കെ​ട്ടി​ട​ത്തി​ന്റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ൽ കു​റി​പ്പ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം മ​ട​ങ്ങി​യ​ത്.

    TAGS:Oman NewsBotswanaRoyal Opera House
    News Summary - Botswana President visits Royal Opera House
