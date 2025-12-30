ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റും കുടുംബസംഗമവും രണ്ടിന്text_fields
മസ്കത്ത്: മസ്കത്ത് കെ.എം.സി.സി മബേല ഏരിയ കമ്മിറ്റി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫുട്ബാൾ ടൂർണമെന്റും ‘ഇഷ്ഖിൻ നിലാവ് ’ കുടുംബസംഗമവും വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചക്ക് മൂന്നു മുതൽ മബെല മസ്കത്ത് മാളിന് സമീപം അസ്സാദി ഫുട്ബാൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കും. ഒമാനിലെ കേരള മസ്കത്ത് അസോസിയേഷന് കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 16 ടീമുകൾ മാറ്റുരക്കും.
ട്രോഫിയുടെ അനാഛാദനം നാഷനൽ കമ്മിറ്റി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം ഒറ്റപ്പാലം നിർവഹിച്ചു. ജഴ്സി ലോഞ്ചിങ് എ.കെ തങ്ങളും ഗ്രൂപ് നറുക്കെടുപ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം സലീം അന്നാരയും നിർവഹിച്ചു. മബേല കെ.എം.സി.സി ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റ് ഷാഫി ബേപ്പൂർ അധ്യക്ഷതവഹിച്ചു. സഫീർ കോട്ടക്കൽ സ്വാഗതവും അറഫാത്ത് എസ്.വി നന്ദിയും പറഞ്ഞു.വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ട് മൂന്നിന് ബിരിയാണി ഫെസ്റ്റോട് കൂടി കുടുംബസംഗമത്തിന് തുടക്കമാവും. കലാ-കായിക-വിനോദ പരിപാടികളും നടക്കും. രാത്രി 8.30ന് നടക്കുന്ന ഗാന വിരുന്നോട് കൂടി ഇഷ്ഖിൻ നിലാവ് സമാപിക്കുമെന്ന് ഭാരവാഹികൾ അറിയിച്ചു.
