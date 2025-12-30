Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 30 Dec 2025 11:35 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Dec 2025 11:35 AM IST

    ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും ര​ണ്ടി​ന്

    ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റും കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും ര​ണ്ടി​ന്
    മ​സ്ക​ത്ത്: മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി മ​ബേ​ല ഏ​രി​യ ക​മ്മി​റ്റി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ഫു​ട്ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റും ‘ഇ​ഷ്‌​ഖി​ൻ നി​ലാ​വ് ’ കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​വും വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് മൂ​ന്നു മു​ത​ൽ മ​ബെ​ല മ​സ്ക​ത്ത് മാ​ളി​ന് സ​മീ​പം അ​സ്സാ​ദി ഫു​ട്ബാ​ൾ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ന​ട​ക്കും. ഒ​മാ​നി​ലെ കേ​ര​ള മ​സ്ക​ത്ത് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന് കീ​ഴി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത 16 ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കും.

    ട്രോ​ഫി​യു​ടെ അ​നാഛാ​ദ​നം നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ഴ്‌​സി ലോ​ഞ്ചി​ങ് എ.​കെ ത​ങ്ങ​ളും ഗ്രൂ​പ് ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം സ​ലീം അ​ന്നാ​ര​യും നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. മ​ബേ​ല കെ.​എം.​സി.​സി ആ​ക്ടി​ങ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഷാ​ഫി ബേ​പ്പൂ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ചു. സ​ഫീ​ർ കോ​ട്ട​ക്ക​ൽ സ്വാ​ഗ​ത​വും അ​റ​ഫാ​ത്ത് എ​സ്.​വി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നി​ന് ബി​രി​യാ​ണി ഫെ​സ്റ്റോ​ട് കൂ​ടി കു​ടും​ബ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് തു​ട​ക്ക​മാ​വും. ക​ലാ-​കാ​യി​ക-​വി​നോ​ദ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ന​ട​ക്കും. രാ​ത്രി 8.30ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന വി​രു​ന്നോ​ട് കൂ​ടി ഇ​ഷ്‌​ഖി​ൻ നി​ലാ​വ് സ​മാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:football tournamentgulfnewsOmanfamily gathering
