    Oman
    Oman
    Posted On
    date_range 9 Nov 2025 10:13 AM IST
    Updated On
    date_range 9 Nov 2025 10:13 AM IST

    ‘ബോൺ ടു ഡ്രീം-എഡിഷൻ 2’ പുസ്തപ്രകാശനം

    ‘ബോൺ ടു ഡ്രീം-എഡിഷൻ 2’ പുസ്തപ്രകാശനം
    ദി ​ഗാ​ർ​ഡ​ൻ​സ് ബൈ ​സ​ബ്രീ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന​ച​ട​ങ്ങി​ൽ ‘ബോ​ൺ ടു ​ഡ്രീം-​എ​ഡി​ഷ​ൻ 2’ പു​സ്ത​ക

    പ്ര​കാ​ശ​നം സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ എ​ട​പ്പാ​ളി​ന് ന​ൽ​കി ഡോ. ​സി.​എം. ന​ജീ​ബ് നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    മ​സ്ക​ത്ത്: പ്ര​വാ​സി എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​ൻ രാ​ജ​ൻ വി. ​കോ​ക്കൂ​രി​യു​ടെ അ​ഞ്ചാ​മ​ത്തെ പു​സ്ത​കം ‘ബോ​ൺ ടു ​ഡ്രീം-​എ​ഡി​ഷ​ൻ 2’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. മ​ല​യാ​ളം ഒ​മാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ദി ​ഗാ​ർ​ഡ​ൻ​സ് ബൈ ​സ​ബ്രീ​സി​ൽ ന​ട​ന്ന ‘മ​ല​യാ​ള സ​ന്ധ്യ’ ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഡോ. ​സി.​എം. ന​ജീ​ബ് സ​ദാ​ന​ന്ദ​ൻ എ​ട​പ്പാ​ളി​ന് ന​ൽ​കി പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ബി.​പി.​എ​ൽ എ​ന്ന പ്ര​ശ​സ്ത സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന് സി.​എം. ന​ജീ​ബാ​ണ് ആ​മു​ഖം എ​ഴു​തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ ബി.​പി.​എ​ല്ലി​ന്റെ (ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് ഫി​സി​ക്ക​ൽ ല​ബോ​റ​ട്ട​റീ​സ്) മൂ​ന്ന് സ്ഥാ​പ​ക​രു​ടെ പ്ര​ചോ​ദ​നാ​ത്മ​ക യാ​ത്ര​യെ വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ വി​വ​ര​ണ​മാ​ണ് പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ ഉ​ള്ള​ട​ക്കം. ബി.​പി.​എ​ൽ സ്ഥാ​പ​ക​നാ​യ അ​ന്ത​രി​ച്ച ടി.​പി.​ജി ന​മ്പ്യാ​ർ​ക്കു​ള്ള ആ​ദ​ര​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ പ​തി​പ്പ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി​യ​തെ​ന്ന് രാ​ജ​ൻ വി. ​കോ​ക്കൂ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

