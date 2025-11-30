Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 30 Nov 2025 10:18 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Nov 2025 10:18 AM IST

    പു​സ്ത​ക​പ്ര​കാ​ശ​ന​വും റി​സ​ർ​ച്ച് ക്ല​ബ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും

    പു​സ്ത​ക​പ്ര​കാ​ശ​ന​വും റി​സ​ർ​ച്ച് ക്ല​ബ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​വും
    ഡോ. ​ഗീ​തു ആ​ൻ മാ​ത്യു ര​ചി​ച്ച പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്റെ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: നാ​ഷ​ന​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ് സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യി​ലെ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ സ്റ്റ​ഡീ​സി​ൽ പു​സ്ത​ക​പ്ര​കാ​ശ​ന​വും ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ൻ റി​സ​ർ​ച്ച് ക്ല​ബി​ന്റെ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന​വും ന​ട​ന്നു.

    ഡോ. ​ഗീ​തു ആ​ൻ മാ​ത്യു എ​ഴു​തി​യ ‘ഇ​ഗ്നൈ​റ്റി​ങ് റി​സ​ർ​ച്ച് ഇ​ൻ ജി.​എ​ഫ്. പീ​സ്: റി​സ​ർ​ച്ച് ആ​സ് എ ​കാ​റ്റ​ലി​സ്റ്റ് ഫോ​ർ ഒ​മാ​ൻ​സ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ ഫ്യൂ​ച​ർ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​മാ​ണ് പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​ത്. എ​സ്.​ഒ.​എ​ഫ്.​എ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഡോ. ​സ​ലിം ഖ​ൽ​ഫാ​ൻ അ​ൽ ഹ​ബ്സി ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പു​സ്ത​ക പ്ര​കാ​ശ​നം സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ​ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി വൈ​സ് ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഡോ. ​സ​ലിം ഖാ​മി​സ് അ​ലി അ​ൽ അ​റൈ​മി ആ​ദ്യ​പ്ര​തി വ​രീ​ദ് അ​ൽ റു​ബാ​യി​ക്ക് ന​ൽ​കി നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഡോ. ​സു​ലൈ​ഹ ബീ​വി, അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ, വി.​എം. ശ്രീ​ഹ​രി, ജി​ത പ്ര​മോ​ദ്, സോ​ജി ബി​നു മാ​ത്യു എ​ന്നി​വ​ർ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

