Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 23 Oct 2025 11:57 AM IST
    Updated On
    date_range 23 Oct 2025 11:57 AM IST

    മു​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച മ​ല​യാ​ളി യു​വാ​വി​ന്റെ മ​യ്യി​ത്ത് സ​ലാ​ല​യി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി

    മു​ങ്ങി​മ​രി​ച്ച മ​ല​യാ​ളി യു​വാ​വി​ന്റെ മ​യ്യി​ത്ത് സ​ലാ​ല​യി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി
    വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ വീ​ണ് മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട ഹാ​ഷിം അ​ബ്‌​ദു​ൽ ഖാ​ദ​റി​ന്റെ മ​യ്യി​ത്ത് സ​ലാ​ല​യി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി​യ​പ്പോ​ൾ

    സ​ലാ​ല: ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഐ​ൻ ഗ​ർ​സീ​സി​ൽ വെ​ള്ള​ത്തി​ൽ വീ​ണ് മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട ഹാ​ഷിം അ​ബ്‌​ദു​ൽ ഖാ​ദ​റി​ന്റെ മ​യ്യി​ത്ത് സ​ലാ​ല​യി​ൽ ഖ​ബ​റ​ട​ക്കി. വൈ​കീ​ട്ട്‌ നാ​ലി​ന് മ​സ്‌​ജി​ദ്‌ ബാ​അ​ല​വി ഖ​ബ​റി​സ്ഥാ​നി​ലാ​ണ് മ​റ​മാ​ടി​യ​ത്‌. മ​യ്യി​ത്ത്‌ ന​മ​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന് ഇ​സ്‌​മാ​യി​ൽ ബു​ഖാ​രി ക​ട​ലു​ണ്ടി നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. ഐ.​സി.​എ​ഫ്‌ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ മേ​ൽ​നോ​ട്ടം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വി​വി​ധ സം​ഘ​ട​ന നേ​താ​ക്ക​ളും പൗ​ര​പ്ര​മു​ഖ​രും സ​ഹ​പാ​ഠി​ക​ളും സ്വ​ദേ​ശി പ്ര​മു​ഖ​രും ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ നൂ​റു​ക​ണ​ക്കി​നാ​ളു​ക​ൾ സം​സ്‌​കാ​ര ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. നാ​ട്ടി​ൽ നി​ന്ന് ഭാ​ര്യാ​സ​ഹോ​ദ​ര​ന്മാ​ർ രാ​വി​ലെ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    സ​ലാ​ല​യി​ലെ മു​തി​ർ​ന്ന പ്ര​വാ​സി​യും പൗ​ര​പ്ര​മു​ഖ​നാ​യ അ​ൽ ഹ​ഖ്‌ അ​ബ്‌​ദു​ൽ ഖാ​ദ​റി​ന്റെ മ​ക​നാ​ണ് മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട ഹാ​ഷിം (37). തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​യി​ലെ ത​ളി​ക്കു​ളം സ്വ​ദേ​ശി​യാ​ണ്. കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം കാ​ന​ഡ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു താ​മ​സം. സ​ലാ​ല​യി​ലെ ഐ​ൻ ജ​ർ​സീ​സ് വാ​ദി​യി​ൽ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ടോ​ടെ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. കാ​ന​ഡ​യി​ൽ​നി​ന്ന് സൗ​ദി​ലെ​ത്തി ഉം​റ ക​ഴി​ഞ്ഞ്‌ സ​ലാ​ല​യി​ലു​ള്ള മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളു​ടെ സ​മീ​പ​ത്തേ​ക്ക്‌ വ​ന്ന​താ​യി​രു​ന്നു. കു​ടും​ബ​സ​മേ​തം വാ​ദി​യി​ൽ കു​ളി​ക്കാ​നി​റ​ങ്ങി​യ​പ്പോ​ൾ ഹാ​ഷിം മു​ങ്ങി​പ്പോ​വു​ക​യി​രു​ന്നു.

