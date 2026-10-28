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    ഒ​മാ​നി​ൽ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച അ​ലാ​ന മ​റി​യ​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഇ​ന്ന് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കും

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    ഒ​മാ​നി​ൽ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച അ​ലാ​ന മ​റി​യ​യു​ടെ മൃ​ത​ദേ​ഹം ഇ​ന്ന് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കും
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    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ സി​നാ​വി​ൽ വാ​ഹ​നാ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച മ​ല​പ്പു​റം അ​രീ​ക്കോ​ട് സ്വ​ദേ​ശി​നി അ​ലാ​ന മ​റി​യ​യു​ടെ (14) മൃ​ത​ദേ​ഹം ഇ​ന്ന് നാ​ട്ടി​ലെ​ത്തി​ക്കും. ഇ​ന്ന​ലെ രാ​ത്രി​യോ​ടെ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    അ​രീ​ക്കോ​ട് തോ​ട്ട​ത്തി​ൽ വീ​ട്ടി​ൽ സി​ജു മാ​നു​വ​ൽ-​മോ​ളി സി​ജു ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​ളാ​ണ്. അ​ലാ​ന​യു​ടെ എം​ബാ​മി​ങ്ങും പ്രാ​ർ​ഥ​നാ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളും ചെ​വ്വാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11.30ന് ​എ​ക്‌​സ്പ്ര​സ് വേ​ക്ക് സ​മീ​പ​മു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സി​റ്റി ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ന​ട​ത്തി. മ​സ്‌​ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​യ ശേ​ഷം മൃ​ത​ദേ​ഹം നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് കൊ​ണ്ടു​പോ​വു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

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    News Summary - The body of Alana Maria, who died in a car accident in Oman, will be brought home today.
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