സലാല തീരത്ത് ലഹരിമരുന്നുമായി ബോട്ട് പിടികൂടി; അഞ്ച് യമൻ പൗരന്മാർ അറസ്റ്റിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
സലാല തീരത്ത് ലഹരിമരുന്നുമായി ബോട്ട് പിടികൂടി; അഞ്ച് യമൻ പൗരന്മാർ അറസ്റ്റിൽtext_fields
bookmark_border
News Summary - Boat seized with drugs off Salalah coast
സലാല: രാജ്യത്തേക്ക് അനധികൃതമായി പ്രവേശിക്കാനും വൻതോതിൽ ലഹരിമരുന്നും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കടത്താനും ശ്രമിച്ച അഞ്ച് യമൻ പൗരന്മാരെ ഒമാൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ദോഫാർ സലാല തീരത്തിന് സമീപത്തുവെച്ചാണ് ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ബോട്ട് പൊലീസ് തടഞ്ഞത്.
വ്യാപാര ഉദ്ദേശത്തോടെ വൻതോതിൽ ച്യൂയിങ് ടൊബാക്കോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മയക്കുമരുന്നുകളുമാണ് സംഘം കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. പിടിയിലായ പ്രതികൾക്കെതിരെയുള്ള നിയമനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് അറിയിച്ചു.
25% Off
Today's Edition is out
Want the complete newspaper?
Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
Click here for the full edition →
Use code SAVE25
Next Story