Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Posted On
    date_range
    Updated On
    date_range

    സലാല തീരത്ത് ലഹരിമരുന്നുമായി ബോട്ട് പിടികൂടി; അഞ്ച് യമൻ പൗരന്മാർ അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    സലാല തീരത്ത് ലഹരിമരുന്നുമായി ബോട്ട് പിടികൂടി; അഞ്ച് യമൻ പൗരന്മാർ അറസ്റ്റിൽ
    cancel

    സലാല: രാജ്യത്തേക്ക് അനധികൃതമായി പ്രവേശിക്കാനും വൻതോതിൽ ലഹരിമരുന്നും പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളും കടത്താനും ശ്രമിച്ച അഞ്ച് യമൻ പൗരന്മാരെ ഒമാൻ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ദോഫാർ സലാല തീരത്തിന് സമീപത്തുവെച്ചാണ് ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ബോട്ട് പൊലീസ് തടഞ്ഞത്.

    വ്യാപാര ഉദ്ദേശത്തോടെ വൻതോതിൽ ച്യൂയിങ് ടൊബാക്കോ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മയക്കുമരുന്നുകളുമാണ് സംഘം കടത്താൻ ശ്രമിച്ചത്. പിടിയിലായ പ്രതികൾക്കെതിരെയുള്ള നിയമനടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് റോയൽ ഒമാൻ പോലീസ് അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    25% Off
    E-Paper First Page
    Today
    Today's Edition is out

    Want the complete newspaper?

    Print Replica Crop & Save India & GCC Zoom in and zoom out
    Click here for the full edition →
    Use code SAVE25
    News Summary - Boat seized with drugs off Salalah coast
    Next Story
    X