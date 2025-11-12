Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 9:15 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 9:15 AM IST

    ബോട്ടിന്റെ എഞ്ചിൻ തകരാർ; കടലിൽ കാണാതായ ബോട്ടും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും കണ്ടെത്തി

    ബോട്ടിന്റെ എഞ്ചിൻ തകരാർ; കടലിൽ കാണാതായ ബോട്ടും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും കണ്ടെത്തി
    സു​വൈ​ഖ് ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ലി​ൽ എ​ൻ​ജി​ൻ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ല​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് അ​പ​ക​ട​ത്തി​പെ​ട്ട ബോ​ട്ട്

    ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: സു​വൈ​ഖി​ൽ ബോട്ടിന്റെ എഞ്ചിൻ തകരാറിനെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ട​ലി​ല്‍ കാ​ണാ​താ​യ മൂ​ന്ന് ഒ​മാ​നി മ​ൽ​സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ര​ക്ഷാ​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ത്ത​നൊ​ടു​വി​ൽ സു​ര​ക്ഷി​ത​രാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി മാ​രി​ടൈം സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സെ​ന്റ​ര്‍ (എം.​എ​സ്.​സി) അ​റി​യി​ച്ചു.

    വ​ട​ക്ക​ന്‍ ബാ​തി​ന പ്ര​വി​ശ്യ​യി​ലെ സു​വൈ​ഖി​ന്റെ ഉ​ൾ​ക്ക​ട​ലി​ലാ​ണ് അ​പ​ക​ടം ന​ട​ന്ന​ത്. എ​ൻ​ജി​ൻ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം നി​ല​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ട​ലി​ൽ ഒ​ഴു​കി ന​ട​ന്ന ബോ​ട്ടും മ​ൽ​സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള വി​വ​രം മാ​രി​ടൈം സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി സെ​ന്റ​റി​ൽ ല​ഭി​ച്ചി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന് വി​വി​ധ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ ഏ​ജ​ന്‍സി​ക​ള്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് ന​ട​ത്തി​യ സം​യു​ക്ത തി​ര​ച്ചി​ലി​നൊ​ടു​വി​ൽ ഒ​മാ​നി പൗ​ര​ന്മാ​രാ​യ മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ സ​ഹം വി​ലാ​യ​ത്തി​ന​ടു​ത്ത് ക​ട​ല്‍ത്തീ​ര​ത്ത് ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ആ​ർ​ക്കു ആ​രോ​ഗ്യ​പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​ളി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണു​ക​ള്‍ക്ക് സി​ഗ്ന​ൽ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​താ​ണ് ആ​ശ​യ​വി​നി​മ​യം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടാ​നി​ട​യാ​ക്കി​തെ​ന്ന് സു​വൈ​ഖ് വി​ലാ​യ​ത്ത് മു​നി​സി​പ്പ​ല്‍ കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗം ഗാ​നിം അ​ല്‍ ഖ​മീ​സ് അ​ല്‍ വി​സാ​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​ങ്കേ​തി​ക​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളെ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നാ​യ​തെ​ന്നും വ​ഞ്ചി​യു​ടെ എ​ഞ്ചി​ന്‍ ത​ക​രാ​റി​ലാ​യ​താ​ണ് അ​പ​ക​ട​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

