    24 Dec 2025 12:24 PM IST
    24 Dec 2025 12:24 PM IST

    ദോ​ഫാ​റി​ൽ ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി ബോ​ട്ട് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു

    ദോ​ഫാ​റി​ൽ ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യി ബോ​ട്ട് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു
    ദോ​ഫാ​റി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്നു​മാ​യി പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത ബോ​ട്ട്

    സ​ലാ​ല: അ​ന​ധി​കൃ​ത​മാ​യി ഒ​മാ​ന്റെ സ​മു​ദ്രാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ൽ ക​ട​ന്ന ബോ​ട്ട് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ല​ഹ​രി വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്തി. സ​മു​ദ്ര സു​ര​ക്ഷാ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​മാ​ൻ റോ​യ​ൽ പൊ​ലീ​സ് കോ​സ്റ്റ് ഗാ​ർ​ഡ് വി​ഭാ​ഗ​മാ​ണ് ബോ​ട്ട് ത​ട​ഞ്ഞ​ത്. നാ​ലു യെ​മ​ൻ പൗ​ര​ന്മാ​രാ​ണ് ​ബോ​ട്ടി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. തു​ട​ർ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ, വി​ത​ര​ണം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട് കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന വ​ൻ​തോ​തി​ലു​ള്ള വി​വി​ധ ല​ഹ​രി​മ​രു​ന്നു​ക​ൾ ബോ​ട്ടി​ൽ നി​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. നാ​ല് പേ​രെ​യും അ​റ​സ്റ്റ് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​ക​രി​ച്ചു വ​രി​ക​യാ​ണെ​ന്ന് ഒ​മാ​ൻ റോ​യ​ൽ പൊ​ലീ​സ് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    X