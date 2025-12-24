ദോഫാറിൽ ലഹരി വസ്തുക്കളുമായി ബോട്ട് പിടിച്ചെടുത്തുtext_fields
സലാല: അനധികൃതമായി ഒമാന്റെ സമുദ്രാതിർത്തിയിൽ കടന്ന ബോട്ട് പിടിച്ചെടുത്ത് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ലഹരി വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തി. സമുദ്ര സുരക്ഷാ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി ഒമാൻ റോയൽ പൊലീസ് കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് വിഭാഗമാണ് ബോട്ട് തടഞ്ഞത്. നാലു യെമൻ പൗരന്മാരാണ് ബോട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. തുടർ പരിശോധനയിൽ, വിതരണം ലക്ഷ്യമിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന വൻതോതിലുള്ള വിവിധ ലഹരിമരുന്നുകൾ ബോട്ടിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. നാല് പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമനടപടികൾ പൂർത്തികരിച്ചു വരികയാണെന്ന് ഒമാൻ റോയൽ പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
