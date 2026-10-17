ബോട്ടപകടം; സ്വദേശികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി

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Posted Ondate_range
Updated Ondate_range
ബോട്ടപകടം; സ്വദേശികളെ രക്ഷപ്പെടുത്തിtext_fields
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News Summary - Boat accident
ദുകം: ദുകം തീരത്തിന് സമീപം ബോട്ട് പാറയിലിടിച്ച് തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് കടലിൽ കുടുങ്ങിയ സ്വദേശി പൗരന്മാർക്ക് രക്ഷകരായി കോസ്റ്റ് ഗാർഡ്. അൽ വുസ്ത ഗവർണറേറ്റിലെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് പൊലീസ് യൂനിറ്റാണ് ഇവർക്ക് അടിയന്തര സഹായമെത്തിച്ചത്.
അപകടത്തെ തുടർന്ന് കടൽത്തീരത്തിനും മലനിരകൾക്കും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു ഇവർ. വിവരമറിഞ്ഞ് ഉടൻ തന്നെ കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി ഇവരെ സുരക്ഷിതമായി രക്ഷപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.
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