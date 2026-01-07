Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    date_range 7 Jan 2026 12:25 PM IST
    date_range 7 Jan 2026 12:25 PM IST

    ബി.​എ​ൻ.​ഐ ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് സ​മ്മി​റ്റ് ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14ന്

    ബി.​എ​ൻ.​ഐ ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് സ​മ്മി​റ്റ് ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14ന്
    ബി.​എ​ൻ.​ഐ ഒ​മാ​ൻ കോ​ൺ​ക്ലേ​വ് പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന വാ​ർ​ത്ത​

    സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    ​മ​സ്ക​ത്ത്: ബി​സി​ന​സ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ങ് സം​ഘ​ട​ന​യാ​യ ബി.​എ​ൻ.​ഐ ഒ​മാ​ൻ കോ​ൺ​ക്ലേ​വ് ഫെ​ബ്രു​വ​രി 14ന് ​സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ഖു​റം ക്രൗ​ൺ പ്ലാ​സ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ്പീ​ഡ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ങ്, മെ​ഗാ ചാ​പ്റ്റ​ർ മീ​റ്റി​ങ്ങു​ക​ൾ, ബി​സി​ന​സ് ഷ​വേ​ഴ്സ് എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള ആ​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. സു​സ്ഥി​ര ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ എ​ങ്ങ​നെ ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല ബി​സി​ന​സ് വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്നു എ​ന്ന​താ​ണ് കോ​ൺ​ക്ലേ​വ് പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    2023ൽ ​ഒ​മാ​നി​ൽ ആ​രം​ഭി​ച്ച ബി.​എ​ൻ.​ഐ, മ​സ്ക​ത്തി​ലെ മൂ​ന്ന് ചാ​പ്റ്റ​റു​ക​ളി​ലാ​യി നൂ​റി​ല​ധി​കം ബി​സി​ന​സ് ഉ​ട​മ​ക​ൾ​ക്ക് ചി​ട്ട​യാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ ഒ​മ്പ​തു മി​ല്യ​ൺ ഒ​മാ​ൻ റി​യാ​ലി​ല​ധി​കം ബി​സി​ന​സ് സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​ൻ ഇ​തി​ന​കം സ​ഹാ​യ​മൊ​രു​ക്കി​യ​താ​യി ഒ​മാ​ൻ നാ​ഷ​ന​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സ​ലീം അ​ൽ​ത്താ​ഫ് പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ, 76 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 3.5 മി​ല്യ​ൺ അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ബി​സി​ന​സ്‌ ശൃം​ഖ​ല​യാ​ണ് ബി.​എ​ൻ.​ഐ എ​ന്നും അ​ടു​ത്ത പ​ത്ത് വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ 5,000 അം​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ഒ​മാ​ൻ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക് വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.​സോ​ഹാ​ർ, സ​ലാ​ല എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ പു​തി​യ ചാ​പ്റ്റ​റു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും.

    നി​സ്‍വ, ബു​റൈ​മി, സൂ​ർ, ദു​കം തു​ട​ങ്ങി​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കും. ബി.​എ​ൻ.​ഐ സ​ലാം ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ശ്രീ​കു​മാ​റാ​ണ് കോ​ൺ​ക്ലേ​വി​ന്റെ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ.

    മ​ജാ​ൻ ചാ​പ്റ്റ​ർ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് അ​ദീ​പ് ജേ​ക്ക​ബ് ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യാ​ണ്. ഒ​മാ​നും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ച സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ വ​ലി​യ വി​പ​ണി സാ​ധ്യ​ത​ക​ൾ തു​റ​ക്കു​മെ​ന്ന് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ശ്രീ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - BNI Leaders Summit on February 14
