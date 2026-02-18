Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 18 Feb 2026 11:53 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Feb 2026 11:53 AM IST

    ബി‌.എൻ‌.ഐ ലീഡേഴ്‌സ് സമ്മിറ്റ് സമാപിച്ചു

    ബി‌.എൻ‌.ഐ ലീഡേഴ്‌സ് സമ്മിറ്റ് സമാപിച്ചു
    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ബി‌.​എ​ൻ‌.​ഐ ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് സ​മ്മി​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: സം​രം​ഭ​ക​ർ​ക്ക്‌ ആ​ത്മ​വി​ശ്വാ​സം പ​ക​ർ​ന്ന് ബി‌.​എ​ൻ‌.​ഐ ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് സ​മ്മി​റ്റ് -2026 സ​മാ​പി​ച്ചു. ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ, 76 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 35 ല​ക്ഷം അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ള്ള ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ബി​സി​ന​സ്‌ ശൃം​ഖ​ല​യാ​ണ് ബി.​എ​ൻ.​ഐ. ഖു​റം ക്രൗ​ൺ പ്ലാ​സ ഹോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മ​ജ്‌​ലി​സ് ശൂ​റ​യു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ക​മ്മി​റ്റി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് സെ​യ്ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഷ​ർ​ഖി​യും ഒ​മാ​നി​ലെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി. ​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സും മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി. ഒ​മാ​നും ഇ​ന്ത്യ​യും ത​മ്മി​ൽ ഒ​പ്പു​വ​ച്ച സ്വ​ത​ന്ത്ര വ്യാ​പാ​ര ക​രാ​ർ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ൽ തു​റ​ക്കു​ന്ന വി​പ​ണി സാ​ധ്യ​ത​ക​ളും ഇ​ത് വ്യ​വ​സാ​യി​ക​ൾ​ക്കു ബി​സി​ന​സ് വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​യി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​ൽ വ​ഹി​ക്കു​ന്ന പ​ങ്കി​നെ കു​റി​ച്ചും അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​ന പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ബി​സി​ന​സി​ൽ എ​പ്പോ​ഴും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​ക്കാ​ണ് പ്രാ​ധാ​ന്യ​മെ​ന്നും വി​ശ്വാ​സ്യ​ത​ക്ക് മേ​ലാ​ണ് എ​പ്പോ​ഴും സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ വ​ള​ർ​ച്ചെ​യെ​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ 55 വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​നു​ഭ​വ​ത്തെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ച​ട​ങ്ങി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക അ​തി​ഥി​യാ​യ നാ​ഷ​ണ​ൽ യൂ​ണി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ് സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഡോ. ​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി പ​റ​ഞ്ഞു. കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് ക​ണ​ക്ഷ​ൻ​സ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ര​തി മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി.

    എ​സ്.​എം.​ഇ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യെ​യും വൈ​വി​ധ്യ​വ​ൽ​ക​ര​ണ​ത്തെ​യും കു​റി​ച്ചു​ള്ള ഉ​ന്ന​ത​ത​ല പാ​ന​ൽ ച​ർ​ച്ച ന​ട​ന്നു. ഷ​റ​ക സി.​ഇ.​ഒ അ​ലി അ​ൽ മു​ഖ​ബൈ​ൽ, അ​സാ​വ​ർ സി.​ഇ.​ഒ, അ​ബ്ദു​ൽ ഖാ​ലി​ദ് ബി​ൻ സെ​യ്ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി, ക്രോ​വ് ഒ​മാ​ൻ സ്ഥാ​പ​ക​നും മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​മാ​യ ഡോ. ​ഡേ​വി​സ് ക​ല്ലു​ക്കാ​ര​ൻ എ​ന്നി​വ​രാ​യി​രു​ന്നു പാ​ന​ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ. ബി.​എ​ൻ.​ഐ നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്ക് വി​പു​ലീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും വ​രും മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ സു​ഹാ​റി​ലും കോ​ൺ​ക്ലേ​വ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്നും ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പി ​ശ്രീ​കു​മാ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ബി.​എ​ൻ.​ഐ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ഖ​ദീ​ജ സ​ഫാ​ന സം​സാ​രി​ച്ചു. നൗ​ഷാ​ദ് ക​ക്ക​രി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷെ​രീ​ഫ്, മു​ർ​ത്ത​സ ജ​രി​വേ​ല എ​ന്നി​വ​ര​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​രെ ച​ട​ങ്ങി​ൽ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ ജി.​വി. ശ്രീ​നി​വാ​സ്, അ​ഹ​മ്മ​ദ് സെ​യ്ദ് അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഷ​ർ​ഖി, ഡോ​ക്ട​ർ പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്ന് ആ​ദ​രി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ദീ​പ് ജേ​ക്ക​ബ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. ഷ​മ്മീ​സ്, ര​ജി​ത്, റോ​ണി, അ​ഫ്സ, അ​നൂ​പ്, അ​ർ​ഷ​ദ്, മ​ൻ​മോ​ഹ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:Oman NewssummitconcludesBNI
