Madhyamam
    Oman
    Posted On
    15 Nov 2025 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Nov 2025 9:11 AM IST

    ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    വി ​ഹെ​ൽ​പ് ബ്ല​ഡ് ഡോ​ണേ​ഴ്സ് ഒ​മാ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്ക് ബൗ​ഷ​റി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി ​ഹെ​ൽ​പ് ബ്ല​ഡ് ​ഡോ​ണേ​ഴ്സ് ഒ​മാ​ൻ, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്ക് ബൗ​ഷ​റി​ന്റെ സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ര​ക്ത​ദാ​ന​വും പ്ലേ​റ്റ്ല​റ്റ്ദാ​ന ക്യാ​മ്പും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ബൗ​ഷ​ർ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്കി​ൽ ന​ട​ന്ന ക്യാ​മ്പി​ൽ 200 ഓ​ളം പേ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. 108 പേ​ർ ര​ക്ത​വും 12 പേ​ർ പ്ലേ​റ്റ്ല​റ്റും സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്തു

    പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് സ്നേ​ഹ​സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ര​ക്‌​ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് വി​നോ​ദ് വാ​സു​ദേ​വ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ച​ന്ദ്ര​മോ​ഹ​ൻ സ്നേ​ഹ​സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ​മാ​രാ​യ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ വ​ല്യാ​ട്ട്, യ​തീ​ഷ്, മ​നോ​ഹ​ര​ൻ, ഷെ​ബി​ൻ, ദി​നേ​ശ്, ജോ​ഷി, ആ​ശ റാ​യ്ന​ർ, വി​ദ്യ ജ​യ​ശ​ങ്ക​ർ, ന​ജി​ല ഷെ​ബി​ൻ, നി​ഷ വി​നോ​ദ്, നി​ഷ പ്ര​ഭാ​ക​ർ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി. എ​ല്ലാ മാ​സ​വും ര​ണ്ടാം വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വി ​ഹെ​ൽ​പ് ബ്ല​ഡ് ​ഡോ​ണേ​ഴ്സ് ഒ​മാ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന​വും പ്ലേ​റ്റ്ല​റ്റ് ദാ​ന ക്യാ​മ്പും ന​ട​ത്തി​വ​രു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    oman national day, Oman News, Blood Donation Camp, gulf news malayalam
    News Summary - Blood donation camp organized
