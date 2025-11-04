രക്തദാന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചുtext_fields
മസ്കത്ത്: ഒമാനിലെ ഓപൺ വാട്സ്ആപ് കൂട്ടായ്മയായ ഒമാൻ പ്രവാസി അസോസിയേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്തദാന ക്യാമ്പും ആദരിക്കൽ ചടങ്ങും സംഘടിപ്പിച്ചു.ബൗഷർ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ നൂറുകണക്കിന് പ്രവാസികൾ പങ്കെടുത്തു.
ക്യാമ്പിനോട് അനുബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ രക്തദാനം നടത്തിയ ഓത് മാൻ അൽ അമ്റി, അഹ്മദ് ബിൻ സലീം അൽ കൗസരി, ജയശങ്കർ എ കെ, ബാലകൃഷ്ണൻ വലിയാട്ട്, മനു പ്രസാദ് എന്നിവരെ ആദരിച്ചു.
വിജി തോമസ് വൈദ്യൻ, ജസീം കരിക്കോട്, ബിജു അത്തിക്കയം, നിഷ പ്രഭാകരൻ മുസ്തഫ, രാജേഷ് പി.എസ്, രാധാകൃഷ്ണൻ, എം. ദാസ്, നിതീഷ് കുമാർ, അഷറഫ്, സുജിത്ത് സൈമൺ, വിജോയ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
