Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 30 Oct 2025 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 11:01 AM IST

    ഫ​ല​ജി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് 31ന്

    ഫ​ല​ജി​ൽ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് 31ന്
    Listen to this Article

    ​സു​ഹാ​ർ: സു​ഹാ​റി​ലെ ഫ​ല​ജ് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചു​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ക​ലാ​സാം​സ്‌​കാ​രി​ക കൂ​ട്ടാ​യ്മ​യാ​യ ജ്വാ​ല ഫ​ല​ജ് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും. ഫ​ല​ജി​ലെ ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ പോ​ളി ക്ലി​നി​ക്കു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്നു​മു​ത​ൽ രാ​ത്രി ഏ​ഴു​വ​രെ ഫ​ല​ജ് ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ പോ​ളി ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് ജ്വാ​ല ഫ​ല​ജ് സെ​ക്ര​ട്ട​റി സു​രേ​ഷ്, പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഇ​ക്ബാ​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ന​വം​ബ​ർ 23ന് ​ന​ട​ക്കാ​നി​രി​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ സം​ഗ​മ​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ടി​യാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​ന് പു​റ​മെ ന​വം​ബ​ർ 14ന് ​ഒ​മാ​ന്റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള 12ഓ​ളം ടീ​മു​ക​ൾ മാ​റ്റു​ര​ക്കു​ന്ന ര​ണ്ടാ​മ​ത് വ​ടം​വ​ലി മാ​മാ​ങ്ക​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:Oman NewsBlood Donation Campgulf news malayalam
    News Summary - Blood donation camp in Falaj on 31st
