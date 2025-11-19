Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    19 Nov 2025 10:46 AM IST
    Updated On
    19 Nov 2025 10:46 AM IST

    ബിദിയ കാർണിവൽ ഇന്നുമുതൽ

    ബിദിയ കാർണിവൽ ഇന്നുമുതൽ
    ബി​ദി​യ കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ദൃ​ശ്യം

    മ​സ്ക​ത്ത്: വ​ട​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ്യ ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ പ്ര​ധാ​ന ടൂ​റി​സം ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്നാ​യ ‘ബി​ദി​യ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ’ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ആ​രം​ഭി​ക്കും. പ​ത്തു​ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന​താ​ണ് കാ​ർ​ണി​വ​ൽ. വ​ട​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ്യ​യി​ലെ വി​ന്റ​ർ സീ​സ​ൺ ടൂ​റി​സ​ത്തി​ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി തു​ട​ക്കം​കു​റി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി കൂ​ടി​യാ​ണ് ബി​ദി​യ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ.

    ബി​ദി​യ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ ക്ല​ബ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ഘോ​ഷ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ ന​വം​ബ​ർ 29 വ​രെ നീ​ളു​മെ​ന്ന് ക്ല​ബ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഫൈ​സ​ൽ ബി​ൻ ഹ​മൈ​ദ് അ​ൽ ഹ​ജ്രി പ​റ​ഞ്ഞു. നി​ര​വ​ധി പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ കാ​ർ​ണി​വ​ല​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​വും. കാ​ർ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്, നാ​ട​ൻ​കാ​യി​ക​മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, കു​തി​ര​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, ഒ​ട്ട​ക​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, കാ​യി​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ, പ​വ​ലി​യ​നു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്ന് സം​ഘാ​ട​ക​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

