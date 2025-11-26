Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസന്ദർശകരെ ആകർഷിച്ച്...
    Oman
    Posted On
    date_range 26 Nov 2025 9:33 AM IST
    Updated On
    date_range 26 Nov 2025 9:33 AM IST

    സന്ദർശകരെ ആകർഷിച്ച് ബിദിയ്യ കാർണിവൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ന​വം​ബ​ർ 29 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ൽ കാ​ർ ചാ​ല​ഞ്ച് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ അ​ര​ങ്ങേ​റും
    സന്ദർശകരെ ആകർഷിച്ച് ബിദിയ്യ കാർണിവൽ
    cancel
    camera_alt

    ബി​ദി​യ്യ കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ലെ കാ​ർ ചാ​ല​ഞ്ച് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പി​ൽ​നി​ന്ന് (ചി​ത്രം: ഒ​മാ​ൻ ന്യൂ​സ് ഏ​ജ​ൻ​സി)

    ബി​ദി​യ്യ: വ​ട​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ ഗ​വ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ ബി​ദി​യ്യ​യി​ൽ ശീ​ത​കാ​ല വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര സീ​സ​ൺ ഭാ​ഗ​മാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ബി​ദി​യ്യ കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ൽ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രേ​റു​ന്നു.

    കാ​യി​കം, പൈ​തൃ​കം, സാ​ഹ​സി​ക വി​നോ​ദം, പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ സ​മ​ന്വ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ന​വം​ബ​ർ 29 വ​രെ നീ​ളു​ന്ന കാ​ർ​ണി​വ​ൽ. ബി​ദി​യ്യ കാ​ർ​ണി​വ​ലി​നാ​യി ഇ​ത്ത​വ​ണ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ, ഗ്രീ​ൻ ലോ​ഡ്ജു​ക​ൾ, ഗ​സ്റ്റ്‌​ഹൗ​സു​ക​ൾ, ടൂ​റി​സ്റ്റ് ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ, റ​സ്റ്റ്‌​ഹൗ​സു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി നൂറോളം വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര-​താ​മ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഒ​ക്‌​ടോ​ബ​റി​ൽ തു​ട​ങ്ങി ഏ​പ്രി​ൽ അ​വ​സാ​നം വ​രെ നീ​ളു​ന്ന ശീ​ത​കാ​ല സീ​സ​ണി​ൽ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ വ​ലി​യ തോ​തി​ൽ എ​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ൽ കൃ​ഷി - ജ​ല വി​ഭ​വ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ​യും പ​രി​സ്ഥി​തി അ​തോ​റി​റ്റി​യ​ുടെ​യും പൈ​തൃ​ക- ടൂ​റി​സം മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ​യും സ്റ്റാ​ളു​ക​ൾ ഉ​ണ്ടാ​വും. ചെ​റു​കി​ട-​ഇ​ട​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല്ലേ​ജ് ത​ന്നെ ഒ​രു​ക്കും.

    ക​ര​കൗ​ശ​ല പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം, സം​ഗീ​ത പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഒ​മാ​നി ക​ലാ​രൂ​പ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ‘മെ​ല​ഡി ഓ​ഫ് ദി ​സാ​ൻ​ഡ്സ്’ ക​ലാ​രാ​വു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ടാ​കും.

    ഇ​തി​നു പു​റ​മെ, പ​ാരാ​ഗ്ലൈ​ഡി​ങ്, കൈ​റ്റ് ഫ്ലൈ​യി​ങ്, ആ​ർ.​സി ഫ്ലൈ​യി​ങ്, ഒ​ട്ട​ക പ​രേ​ഡ്, കു​തി​ര പ​രേ​ഡ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യും കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കും.

    കാ​ർ ചാ​ല​ഞ്ച് ചാ​മ്പ്യ​ൻ​ഷി​പ്പാ​ണ് ആ​ക​ർ​ഷ​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലൊ​ന്ന്. ബി​ദി​യ്യ ക്ല​ബും ഒ​മാ​ൻ ഓ​ട്ടോ​മൊ​ബൈ​ൽ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നും വ​ട​ക്ക​ൻ ശ​ർ​കി​യ്യ ഗ​വ​ണ​റേ​റ്റി​ന്റെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ, പൊ​തു-​സ്വ​കാ​ര്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും സി​വി​ൽ സൊ​സൈ​റ്റി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യാ​ണ് ബി​ദി​യ്യ കാ​ർ​ണി​വ​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഊ​ർ​ജ മ​ന്ത്രി എ​ഞ്ചി. സാ​ലിം ബി​ൻ നാ​സി​ർ അ​ൽ ഔ​ഫി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. വ​ട​ക്ക​ൻ ശ​ർ​ഖി​യ ഗ​വ​ണ​ർ മ​ഹ്മൂ​ദ് ബി​ൻ യ​ഹ്‍യ അ​ൽ തു​ഹ്‍ലി​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    ഒ​മാ​നി​ന്റെ കി​ഴ​ക്ക​ൻ മ​ണ​ൽ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​കൃ​തി സൗ​ന്ദ​ര്യ​വും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര ആ​ക​ർ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും ലോ​ക​ത്തി​നു മു​ന്നി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ക​യും യു​വ​ത​ല​മു​റ​യെ മ​രു​ഭൂ​മി കാ​യി​ക ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് ആ​ക​ർ​ഷി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ് കാ​ർ​ണി​വ​ലി​ന്റെ ല​ക്ഷ്യം. ഇ​തു​വ​ഴി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര- വി​ദേ​ശ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​വും പ്രാ​ദേ​ശി​ക സാ​മ്പ​ത്തി​ക പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും ബി​ദി​യ്യ വാ​ലി സ​യ്യി​ദ് മാ​ജി​ദ് ബി​ൻ സൈ​ഫ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:carnivalbidiyagulfattracts visitors
    News Summary - Bidiya Carnival attracts visitors
    Similar News
    Next Story
    X