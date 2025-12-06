Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    Posted On
    date_range 6 Dec 2025 11:01 AM IST
    Updated On
    date_range 6 Dec 2025 11:01 AM IST

    ജാ​ഗ്ര​തൈ! സിം ​കാ​ർ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ത​ട്ടി​പ്പ് വ്യാ​പ​ക​മാ​വു​ന്നു

    സൗ​ജ​ന്യ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വ​രാ​റു​ള്ള ആ​പ്പു​ക​ളു​ടെ​യൊ​ക്കെ ലി​ങ്കു​ക​ള്‍ തു​റ​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ അ​റി​യാ​തെ​ത​ന്നെ പ​ല​രും വ​ഞ്ചി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണ്
    ജാ​ഗ്ര​തൈ! സിം ​കാ​ർ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ത​ട്ടി​പ്പ് വ്യാ​പ​ക​മാ​വു​ന്നു
    മ​ത്ര: ഒ​മാ​നി​ൽ സിം​കാ​ർ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​ള്ള സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ വ്യാ​പ​ക​മാ​വു​ന്നു. പ​ല​രും അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ പി​ടി​യി​ലാ​വു​മ്പോ​ഴാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​റി​യു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം നാ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്നും എ​ത്തി​യ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി മ​സ്ക​ത്ത് എ​യ​ർ​പോ​ട്ടി​ല്‍ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. താ​ൻ ചെ​യ്ത തെ​റ്റെ​ന്താ​ണ് എ​ന്ന​റി​യാ​തെ​യാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​വാ​സി അ​ധി​കൃ​ത​രു​ടെ മു​ന്നി​ൽ ‘കു​റ്റ​ക്കാ​ര​നാ’​യി മാ​റി​യ​ത്. എ​യ​ര്‍പോ​ട്ടി​ലെ എ​മി​ഗ്രേ​ഷ​ന്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ​യു​ട​ന്‍ മ​ല​യാ​ളി​യെ പേ​ര് വി​ളി​ച്ച് കൂ​ട്ടി​ക്കൊ​ണ്ടു​പൊ​യ​ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ മു​മ്പാ​കെ​യാ​ണ്.

    മ​ല​യാ​ളി​യാ​ത്ര​ക്കാ​ര​ന്‍ ത​ന്‍റെ പേ​രി​ലു​ള്ള കു​റ്റ​മെ​ന്തെ​ന്ന് അ​റി​യാ​തെ മി​ഴി​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. ത​ന്‍റെ പേ​രി​ലു​ള്ള സിം ​ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ആ​രോ ന​ട​ത്തി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​മാ​ണ് ത​നി​ക്ക് പു​ലി​വാ​ലാ​യ​തെ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​യ​ത് പി​ന്നീ​ടാ​ണ്.

    ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് നാ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്ന് മ​ത്ര​യി​ലേ​ക്ക് പ​റ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി​രു​ന്നു ഫൈ​സ​ല്‍ എ​ന്ന മാ​ഹി സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ പ്ര​വാ​സി. ഫൈ​സ​ല്‍ ഒ​മാ​നി​ല്‍ എ​ത്തി​യ വി​വ​ര​ത്തി​ന് നാ​ട്ടി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ വി​ളി​ച്ച് അ​റി​യി​ക്കാ​ത്ത​തി​നെ​തു​ട​ര്‍ന്ന് നാ​ട്ടി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധു​ക്ക​ള്‍ മ​ത്ര​യി​ലു​ള്ള സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളോ​ട് വി​ളി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷി​ച്ച​​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഫൈ​സ​ല്‍ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്തി​യി​ല്ലെ​ന്ന വി​വ​രം കൂ​ട്ടു​കാ​രും നാ​ട്ടി​ലു​ള്ള​വ​രും അ​റി​യു​ന്ന​തു​ത​ന്നെ. ജ​നു​വ​രി ഒ​ന്നി​ന് പു​ല​ർ​ച്ചെ നാ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി​രു​ന്നു. രാ​വി​ലെ ആ​റി​ന് മ​സ്ക​ത്ത് എ​യ​ർ​പോ​ട്ടി​ലി​റ​ങ്ങി​യ​യു​ട​ന്‍ ത​ന്നെ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​വു​ക​യാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്. ആ​ദ്യ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി വി​വി​ധ ജ​യി​ലു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ച​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു. എ​ട്ടു​വ​ര്‍ഷ​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ത​ന്‍റെ പേ​രി​ലു​ള്ള സിം ​ദു​രു​പ​യോ​ഗം ചെ​യ്ത് സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ത​ട്ടി​പ്പ് ന​ട​ത്തി​യ​താ​ണ് ഫൈ​സ​ലി​നെ ത​ട​ങ്ക​ലി​ല്‍ വെ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി തീ​ര്‍ന്ന​ത്. സൈ​ബ​ര്‍ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ക​ന​ത്ത ശി​ക്ഷ​യാ​ണ് ഒ​മാ​നി​ലു​ള്ള​ത്. സൗ​ജ​ന്യ വാ​ഗ്ദാ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി വ​രാ​റു​ള്ള ആ​പ്പു​ക​ളു​ടെ​യൊ​ക്കെ ലി​ങ്കു​ക​ള്‍ തു​റ​ക്കു​മ്പോ​ള്‍ അ​റി​യാ​തെ ത​ന്നെ പ​ല​രും വ​ഞ്ചി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് ഈ ​സം​ഭ​വം തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നാ​ട്ടി​ല്‍നി​ന്ന് പു​റ​പ്പെ​ട്ട് താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് എ​ത്തി​യി​ല്ലെ​ന്ന് അ​റി​ഞ്ഞ​യു​ട​ന്‍ മ​ത്ര കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​നാ​യ റ​ഫീ​ഖ് ചെ​ങ്ങ​ളാ​യി എ​യ​ര്‍പോ​ട്ടി​ല്‍ പ​രി​ച​യ​മു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട​പ്പോ​ഴാ​ണ് ഫൈ​സ​ല്‍ പി​ടി​യി​ലാ​യെ​ന്ന് മ​ന​സി​ലാ​യ​ത്.

    തു​ട​ര്‍ന്ന് സ്പോ​ണ്‍സ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ത​ന്‍റെ നി​ര​പ​രാ​ധി​ത്തം തെ​ളി​യി​ക്കു​ക​യും സ്പോ​ണ്‍സ​റു​ടെ ജാ​മ്യ​ത്തി​ല്‍ പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങു​ക​യു​മാ​ണ്‌ ചെ​യ്ത​ത്. ഓ​ണ്‍ലൈ​നി​ല്‍ ല​ഭ്യ​മാ​യ‌ പ്ര​മോ​ഷ​ന്‍ ആ​പ്പു​ക​ളും മ​റ്റും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ര്‍ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ല്‍ ഇ​ത് പോ​ലെ പ​ണി കി​ട്ടു​മെ​ന്നാ​ണ് ഈ ​സം​ഭ​വം തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​ത്. ര​ണ്ട​ര​മാ​സം​മു​മ്പ് ഫൈ​സ​ൽ സ​മാ​ന​മാ​യ മ​റ്റൊ​രു കേ​സി​ല്‍ 180 റി​യാ​ല്‍ പി​ഴ അ​ട​ച്ചാ​ണ് നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​യ​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ 120 റി​യാ​ലി​ന്‍റെ ത​ട്ടി​പ്പാ​ണ് ഫൈ​സ​ലി​ന്‍റെ പേ​രി​ലു​ള്ള​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം ഫൈ​സ​ല്‍ നി​ര​പ​രാ​ധി​യാ​ണെ​ന്നും ഫൈ​സ​ലി​ന്‍റെ ഫോ​ണ്‍ ന​മ്പ​ര്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ഞ്ജാ​ത​രാ​യ ഏ​തോ സൈ​ബ​ര്‍‌​കു​റ്റ​വാ​ളി ന​ട​ത്തി​യ ത​ട്ടി​പ്പാ​ണ് പ്ര​വാ​സി​യെ കു​ടു​ക്കാ​നി​ട​യാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും അ​റി​യു​ന്നു.

