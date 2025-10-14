Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Oman
    Posted On
    14 Oct 2025 10:37 AM IST
    Updated On
    14 Oct 2025 10:37 AM IST

    ബെ​ന്നി ബ​ഹ​നാ​ൻ എം.​പി​ക്ക് ഐ.​ഒ.​സി സ​ലാ​ല സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി

    ബെ​ന്നി ബ​ഹ​നാ​ൻ എം.​പി​ക്ക് ഐ.​ഒ.​സി സ​ലാ​ല സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി
    ബെ​ന്നി ബ​ഹ​നാ​ൻ എം.​പി​ക്ക് ഐ.​ഒ.​സി സ​ലാ​ല ന​ൽ​കി​യ സ്വീ​ക​ര​ണം

    ബെ​ന്നി ബ​ഹ​നാ​ൻ എം.​പി​ക്ക് ഐ.​ഒ.​സി സ​ലാ​ല സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കിസ​ലാ​ല: സ്വ​കാ​ര്യ​സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി കു​ടും​ബ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം സ​ലാ​ല​യി​ലെ​ത്തി​യ ചാ​ല​ക്കു​ടി എം.​പി​യും മു​ൻ യു.​ഡി.​എ​ഫ് ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ ബെ​ന്നി ബ​ഹ​നാ​ന് ഐ.​ഒ.​സി സ​ലാ​ല സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി.

    മ്യൂ​സി​ക് ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​നി​ഷ്താ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ഗാ​ന്ധി​ജി​യും ഗോ​ദ്സെ​യും എ​ന്ന​ത് ഒ​ന്ന് സ​ത്യ​വും അ​ഹിം​സ​യും പ്ര​തി​നി​ധീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തും മ​റ്റേ​തി​ൽ വ​ർ​ഗീ​യ​ത​യും വി​ദ്വേ​ഷ​വും അ​ട​ങ്ങി​യ​തു​മാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന​യു​ടെ മ​ഹ​ത്ത്വ​ത്തെ​യും ഇ​ന്ത്യ​ൻ ച​രി​ത്ര​പാ​ഠ​ങ്ങ​ളെ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    മു​ൻ ഒ.​ഐ.​സി.​സി ഒ​മാ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ദ്ദീ​ഖ് ഹ​സ​ൻ, കോ​ൺ​സു​ല​ർ ഏ​ജ​ന്റ് ഡോ.​കെ. സ​നാ​ത​ന​ൻ, ഹു​സൈ​ൻ കാ​ച്ചി​ലോ​ടി, ഷ​ബീ​ർ കാ​ല​ടി, ശ്യാം ​മോ​ഹ​ൻ, വ​നി​താ​വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് സി​ജി ലി​ൻ​സ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഡോ. ​അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ർ സി​ദ്ദീ​ഖും ബാ​ല​ച​ന്ദ്ര​നും ചേ​ർ​ന്ന് ഐ.​ഒ.​സി​യു​ടെ ഉ​പ​ഹാ​രം ബെ​ന്നി ബ​ഹ​നാ​ന് കൈ​മാ​റി.

    ബി.​വി. അ​നീ​ഷ്, റി​സാ​ൻ മാ​സ്റ്റ​ർ ഷ​ജി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    X