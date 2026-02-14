Begin typing your search above and press return to search.
    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ബെ​ൽ​ജി​യം എം​ബ​സി തു​റ​ക്കും; ഒ​മാ​ന്‍ -ബെ​ല്‍ജി​യം വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ര്‍ ടെ​ലി​ഫോ​ണ്‍ ച​ര്‍ച്ച ന​ട​ത്തി

    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ബെ​ൽ​ജി​യം എം​ബ​സി തു​റ​ക്കും; ഒ​മാ​ന്‍ -ബെ​ല്‍ജി​യം വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി​മാ​ര്‍ ടെ​ലി​ഫോ​ണ്‍ ച​ര്‍ച്ച ന​ട​ത്തി
    ഒ​മാ​ന്‍ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​്ര്‍ ബി​ന്‍ ഹ​മ​ദ് അ​ല്‍ ബു​സൈ​ദി

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ൽ ബെ​ൽ​ജി​യം എം​ബ​സി തു​റ​ക്കു​ന്നു. മ​സ്ക​ത്തി​ൽ എം​ബ​സി തു​റ​ക്കാ​നു​ള്ള ബെ​ൽ​ജി​യ​ത്തി​ന്റെ തീ​രു​മാ​ന​ത്തെ ഒ​മാ​ന്‍ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​്ര്‍ ബി​ന്‍ ഹ​മ​ദ് അ​ല്‍ ബു​സൈ​ദി സ്വാ​ഗ​തം ചെ​യ്തു. ബു​സൈ​ദി​യും ബെ​ല്‍ജി​യം ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി കൂ​ടി​യാ​യ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി മാ​ക്സിം പ്രി​വോ​റ്റും ത​മ്മി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ടെ​ലി​ഫോ​ണ്‍ സം​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ള്‍ക്കു​മി​ട​യി​ലെ സൗ​ഹൃ​ദ ബ​ന്ധ​വും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ലാ​ണ് ച​ര്‍ച്ച ന​ട​ന്ന​ത്. വി​വി​ധ പ്രാ​ദേ​ശി​ക-​അ​ന്ത​ര്‍ദേ​ശീ​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പു​രോ​ഗ​തി​ക​ള്‍ ച​ര്‍ച്ച​ചെ​യ്ത ഇ​രു​വ​രും അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ള്‍ കൈ​മാ​റി. ഒ​മാ​ന്‍ കൈ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്ന മ​ധ്യ​സ്ഥ​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും സു​ര​ക്ഷ​യും സ്ഥി​ര​ത​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള എ​ല്ലാ ന​യ​ത​ന്ത്ര ശ്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ക്കും ബെ​ൽ​ജി​യ​ത്തി​ന്റെ പി​ന്തു​ണ​യു​ണ്ടെ​ന്ന് ബെ​ല്‍ജി​യം മ​ന്ത്രി അ​റി​യി​ച്ചു.

