Madhyamam
    Oman
    13 Sept 2025 1:33 PM IST
    13 Sept 2025 1:34 PM IST

    സി​യോ​ളി​ൽ മ​നം ക​വ​ർ​ന്ന് ‘ബ്യൂ​ട്ടി​ഫു​ൾ ഒ​മാ​ൻ’

    photo exhibition
    ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​യി​ലെ സി​യോ​ളി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘ബ്യൂ​ട്ടി​ഫു​ൾ ഒ​മാ​ൻ’ ഫോ​ട്ടോ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ന്റെ സം​സ്കാ​ര​വും പൈ​തൃ​ക​വും പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ‘ബ്യൂ​ട്ടി​ഫു​ൾ ഒ​മാ​ൻ’ ഫോ​ട്ടോ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​യി​ലെ സി​യോ​ളി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​യി​ലെ ഒ​മാ​ൻ എം​ബ​സി, സാം​സ്കാ​രി​ക, കാ​യി​ക, യു​വ​ജ​ന മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ​യും ഒ​മാ​നി സൊ​സൈ​റ്റി ഫോ​ർ ആ​ർ​ട്സി​ന്റെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് സെ​ജോ​ങ് ആ​ർ​ട്ടി​ൽ പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്.

    അ​ഞ്ച് ദി​വ​സം നീ​ളു​ന്ന പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ദ​ക്ഷി​ണ കൊ​റി​യ​യി​ലെ ഒ​മാ​ൻ അം​ബാ​സ​ഡ​ർ സ​ക്ക​രി​യ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ സാ​ദി ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ധാ​ര​ണ​യും സൗ​ഹൃ​ദ​വും വ​ള​ർ​ത്തു​ന്ന​തി​ൽ സാം​സ്കാ​രി​ക​വും ക​ലാ​പ​ര​വു​മാ​യ വി​നി​മ​യ​ത്തി​ന് വ​ള​രെ​യ​ധി​കം പ​ങ്കു​ണ്ടെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​രം പു​ല​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന് കൊ​റി​യ​ൻ ടൂ​റി​സം അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ ചെ​യ​ർ​വു​മ​ൺ ചോ ​തേ-​സൂ​ക്ക് പ​റ​ഞ്ഞു. ഈ ​പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം ഒ​മാ​ന്റെ സൗ​ന്ദ​ര്യ​ത്തെ സൃ​ഷ്ടി​പ​ര​വും പ്ര​ചോ​ദ​നാ​ത്മ​ക​വു​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ പ​ക​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. 28 പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ൽ ഒ​മാ​നി ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫ​ർ​മാ​രു​ടെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത 50 ഫോ​ട്ടോ​ക​ളാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള​ത്. സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ന്റെ മ​നോ​ഹ​ര​മാ​യ പ്ര​കൃ​തി​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ, വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന പാ​ര​മ്പ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മു​ത​ൽ ആ​ധി​കാ​രി​ക ക​ല​യും പൈ​തൃ​ക​വും വ​രെ​യു​ള്ള ഉ​ജ്ജ്വ​ല​മാ​യ കാ​ഴ്ച​യാ​ണ് പ്ര​ദ​ർ​ശ​നം കാ​ണി​ക​ൾ​ക്ക് ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

