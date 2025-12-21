Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightസൈ​ബ​ർ...
    Oman
    Posted On
    date_range 21 Dec 2025 1:51 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Dec 2025 1:51 PM IST

    സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കാം

    text_fields
    bookmark_border
    സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ളി​ൽ നി​ന്ന് ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കാം
    cancel

    ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും അ​നു​ദി​നം ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ /ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. പ്ര​വാ​സി​ക​ളും അ​ല്ലാ​ത്ത​വ​രും ഇ​തി​നി​ര​യാ​യി വ​ൻ തു​ക ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു എ​ന്നു​ള്ള​ത് വാ​സ്ത​വ​മാ​ണ്. അ​ത​ത് രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പൊ​ലീ​സ് അ​ധി​കാ​രി​ക​ളും സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്കു​ക​ളും ധാ​രാ​ളം മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടും ഇ​ത്ത​രം ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​രു അ​റു​തി​യു​മി​ല്ല എ​ന്ന​ത് ഞെ​ട്ടി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്.

    എ​ന്തൊ​ക്കെ​യാ​ണ് കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ?

    ന​ല്ല വി​ദ്യാ​ഭാ​സ​മു​ള്ള​വ​ർ പോ​ലും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ് പോ​ലു​ള്ള ത​ട്ടി​പ്പി​ന് ഇ​ര​യാ​കു​ന്നു. ഡോ​ക്ട​ർ​മാ​ർ, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ​മാ​ർ എ​ന്തി​ന​ധി​കം ഈ ​അ​ടു​ത്ത സ​മ​യ​ത്ത് ഒ​രു ഉ​യ​ർ​ന്ന ന്യാ​യാ​ധി​പ​ന് പോ​ലും പ​ണം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട വി​വ​രം പ​ത്ര​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. എ​ത്ര​ത്തോ​ളം ബു​ദ്ധി​പ​ര​മാ​യാ​ണ് ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത് എ​ന്നു​ള്ള​തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​മ ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണി​ത്. അ​ല​ക്ഷ്യ​മാ​യി ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ക, പ​രി​ച​യ​മി​ല്ലാ​ത്ത​വ​രെ അ​മി​ത​മാ​യി വി​ശ്വ​സി​ക്കു​ക, ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളി​ൽ ചെ​യ്യാ​ൻ പാ​ടി​ല്ലാ​ത്ത കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ചെ​യ്യു​ക തു​ട​ങ്ങി നി​ര​വ​ധി കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ട്.

    ഫി​ഷി​ങ്, സ്മി​ഷി​ങ്, വി​ഷി​ങ്..

    മേ​ൽ​പ​റ​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളും സാ​മ്പ​ത്തി​ക ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ​ക്ക് വേ​ണ്ടി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു. ഫി​ഷി​ങ് ഇ-​മെ​യി​ൽ വ​ഴി നി​ങ്ങ​ളു​ടെ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണ്. തെ​റ്റാ​യ ലി​ങ്കു​ക​ൾ അ​യ​ച്ചു​ത​രി​ക​യും അ​തി​ൽ ക്ലി​ക്ക് ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ നി​ങ്ങ​ൾ അ​റി​യാ​തെ ത​ന്നെ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ എ​ല്ലാ വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും കു​റ്റ​വാ​ളി​ക്കു കി​ട്ടു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഫേ​ക്ക് വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ൾ വ​ഴി വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ത​ട്ടി​യെ​ടു​ക്കു​ന്ന രീ​തി.

    സ്മി​ഷി​ങ് എ​ന്നാ​ൽ തെ​റ്റി​ദ്ധ​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള എ​സ്.​എം.​എ​സ് അ​യ​ക്കു​ക​യും നി​ങ്ങ​ൾ അ​ത് വി​ശ്വ​സി​ച്ചു വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന രീ​തി. തെ​റ്റാ​യി​ട്ടു​ള്ള ലി​ങ്കു​ക​ൾ അ​യ​ച്ചും നി​ങ്ങ​ളെ ക​ബ​ളി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. വി​ഷി​ങ് എ​ന്ന് പ​റ​യു​ന്ന​ത് മേ​ൽ​പ​റ​ഞ്ഞ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഫോ​ൺ വ​ഴി ചെ​യ്യു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണ്. ഈ ​മൂ​ന്ന് രീ​തി​ക​ളും ഒ​രേ ഉ​ദ്ദേ​ശ​ത്തോ​ടെ​യാ​ണ് ചെ​യ്യു​ന്ന​ത് എ​ന്ന് മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കു​ക.

    ഡി​ജി​റ്റ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ്

    ധാ​രാ​ളം ആ​ളു​ക​ൾ പ​റ്റി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ഒ​രു മേ​ഖ​ല​യാ​ണി​ത്. സാ​മ്പ​ത്തി​ക കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ, ഹ​വാ​ല, നി​രോ​ധി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റു ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ൽ നി​ങ്ങ​ൾ അ​ക​പ്പെ​ട്ടു എ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞ് സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​ധി​കൃ​ത​ർ എ​ന്ന വ്യാ​ജേ​ന വ​ള​രെ വി​ദ​ഗ്ധ​മാ​യി നി​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ണം ത​ട്ടു​ന്ന രീ​തി​യാ​ണി​ത്. വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ രീ​തി​ക​ൾ അ​വ​ലം​ബി​ച്ച് വ​ൻ തു​ക​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. പൊ​തു​വെ ന​ല്ല സാ​മ്പ​ത്തി​ക​ശേ​ഷി ഉ​ള്ള​വ​രെ​യും മു​തി​ർ​ന്ന പൗ​ര​ന്മാ​രെ​യും ആ​ണ് ഇ​ത്ത​ര​ക്കാ​ർ നോ​ട്ട​മി​ടു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്ത​രം മെ​സേ​ജ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ-​മെ​യി​ൽ വ​രു​മ്പോ​ൾ നി​ങ്ങ​ളു​മാ​യി അ​ടു​ത്ത് ഇ​ട​പെ​ടു​ന്ന​വ​രെ വി​വ​രം അ​റി​യി​ക്കു​ക. ഒ​രു കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും മ​റ​ച്ചു​വെ​ക്ക​രു​ത്.

    മു​ൻ​ക​രു​ത​ലു​ക​ൾ

    • നേ​ര​ത്തെ പ​റ​ഞ്ഞ​തു​പോ​ലെ, ന​മ്മ​ളു​ടെ സ​ഹാ​യം ഇ​ല്ലാ​തെ സൈ​ബ​ർ ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ൾ ന​ട​ത്താ​ൻ വ​ള​രെ പ്ര​യാ​സ​മാ​ണ്. അ​തു​കൊ​ണ്ട് താ​ഴെ പ​റ​യു​ന്ന കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ശ്ര​ദ്ധി​ക്കു​ക.
    • ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് ബാ​ങ്കി​ങ് പാ​സ് വേ​ഡു​ക​ൾ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ മാ​റ്റു​ക​യും, ഭ​ദ്ര​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ക.
    • പാ​സ് വേ​ഡു​ക​ളി​ൽ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ​യോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കു​ടും​ബ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​രു​ടെ പേ​ര്, ഫോ​ൺ ന​മ്പ​ർ, ജ​ന​ന​ത്തീ​യ​തി എ​ന്നി​വ ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണം.
    • ശ​ക്ത​മാ​യ (strong) പാ​സ് വേ​ർ​ഡു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക. എ​ട്ട് അ​ക്ക​മെ​ങ്കി​ലു​മു​ള്ള ആ​ൽ​ഫ ന്യൂ​മെ​റി​ക് പാ​സ് വേ​ഡു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക.
    • ഡെ​ബി​റ്റ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ക്രെ​ഡി​റ്റ് കാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ പി​ൻ ന​മ്പ​ർ എ​ഴു​തു​ന്ന ശീ​ലം തീ​ർ​ത്തും ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ക.
    • ഡെ​ബി​റ്റ് ക്രെ​ഡി​റ്റ് കാ​ർ​ഡു​ക​ളി​ൽ കോ​ൺ​ടാ​ക്ട് ലെ​സ് പേ​യ്മെ​ന്റ്, ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ഉ​പ​യോ​ഗം, രാ​ജ്യ​ത്തി​നു​പു​റ​ത്തു​ള്ള ഉ​പ​യോ​ഗം, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ലൈ​ൻ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന പ​രി​ധി നി​ശ്ച​യി​ച്ച് സെ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ക. ത​ട്ടി​പ്പി​ന്റെ ആ​ഘാ​തം കു​റ​ക്കാ​ൻ ഇ​ത് സ​ഹാ​യി​ക്കും
    • നി​ങ്ങ​ളെ സം​ബ​ന്ധി​ക്കു​ന്ന ഒ​രു വി​വ​ര​വും അ​പ​രി​ചി​ത​ർ​ക്ക് കൈ​മാ​റാ​തി​രി​ക്കു​ക. ബാ​ങ്കു​ക​ൾ ഒ​രി​ക്ക​ലും നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ഒ.​ടി.​പി അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കെ.​വൈ.​സി ഡീ​റ്റെ​യി​ൽ​സ് ഫോ​ൺ വ​ഴി ആ​വ​ശ്യ​പ്പ​ടാ​റി​ല്ല.
    • ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് ബാ​ങ്കി​ങ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ പു​റ​ത്തു​നി​ന്നു​ള്ള ലി​ങ്കു​ക​ൾ ഒ​രു കാ​ര​ണ​വ​ശാ​ലും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​ത്. ഇ​ത് അ​ങ്ങേ​യ​റ്റം അ​പ​ക​ട​മാ​ണ്.
    • ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് ബാ​ങ്കി​ങ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ഡ​ബി​ൾ ഫാ​ക്ട​ർ ഓ​തെ​ന്റി​ക്കേ​ഷ​ൻ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ക. വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ വെ​ർ​ച്യു​ൽ കീ ​ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക.
    • ഓ​പ​ൺ വൈ​ഫൈ ക​ഴി​വ​തും ഇ​ന്റ​ർ​നെ​റ്റ് ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക.
    • കൃ​ത്യ​മാ​യ ഇ​ട​വേ​ള​ക​ളി​ൽ നി​ങ്ങ​ളു​ടെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടു​ക​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് അ​ന​ധി​കൃ​ത ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ ഇ​ല്ല എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പു വ​രു​ത്തു​ക.
    • അ​ബ​ദ്ധ​ത്തി​ൽ സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യോ സം​ശ​യം തോ​ന്നു​ക​യോ ചെ​യ്താ​ൽ ഉ​ട​ൻ സൈ​ബ​ർ സെ​ൽ ഹെ​ൽ​പ് ലൈ​ൻ ന​മ്പ​റി​ൽ അ​റി​യി​ക്കു​ക.

    മു​ക​ളി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞ​തു​പോ​ലെ ത​ട്ടി​പ്പു​കാ​ർ പ​ല രീ​തി​യി​ൽ ഇ​ര​ക​ളെ തേ​ടാ​റു​ണ്ട്. ഇ​തി​ൽ പെ​ടാ​തി​രി​ക്ക​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ ന​മ്മ​ൾ ജാ​ഗ​രൂ​ക​രാ​യി​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​ല്ലാ​തെ മ​റ്റു മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ഇ​ല്ല എ​ന്ന​റി​യു​ക. ‘പ്രീ​വെ​ൻ​ഷ​ൻ ഈ​സ് ബെ​റ്റ​ർ ദാ​ൻ ക്യൂ​വ​ർ’ എ​ന്ന​ല്ലേ പ്ര​മാ​ണം.

    (തു​ട​രും)

    (ഗ്ലോ​ബ​ൽ മ​ണി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​ണ് ലേ​ഖ​ക​ൻ)

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Be careful of cyber fraud
    Similar News
    Next Story
    X