Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightബാ​ത്തി​ന സൗ​ഹൃ​ദവേ​ദി...
    Oman
    Posted On
    date_range 11 Sept 2025 11:20 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Sept 2025 11:20 AM IST

    ബാ​ത്തി​ന സൗ​ഹൃ​ദവേ​ദി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് നാ​ളെ സു​ഹാ​റി​ല്‍

    text_fields
    bookmark_border
    ബാ​ത്തി​ന സൗ​ഹൃ​ദവേ​ദി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് നാ​ളെ സു​ഹാ​റി​ല്‍
    cancel

    സു​ഹാ​ര്‍: ബാ​ത്തി​ന സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യം സു​ഹാ​ര്‍ ബ്ല​ഡ് ബാ​ങ്കു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് സു​ഹാ​ര്‍ ബ​ദ​റ​ല്‍ സ​മ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ല്‍ മെ​ഗാ ര​ക്ത ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച്ച വൈ​കീ​ട്ട് മൂ​ന്ന് മ​ണി മു​ത​ല്‍ ഏ​ഴ് മ​ണി​വ​രെ​യാ​ണ് ക്യാ​മ്പ്. വ​ര്‍ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ര​ക്ത ആ​വ​ശ്യം മു​ന്‍ നി​ര്‍ത്തി​യാ​ണ് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​നോ​ട​കം നി​ര​വ​ധി പേ​ര്‍ ര​ക്ത​ദാ​ന​ത്തി​ന് പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​കാ​ന്‍ മു​ന്നോ​ട്ട് വ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന് ബാ​ത്തി​ന സൗ​ഹൃ​ദവേ​ദി പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പി​നു​ള്ള ഒ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ള്‍ എ​ല്ലാം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യെ​ന്ന് ബ്രാ​ഞ്ച് മാ​നേ​ജ​ര്‍ മ​നീ​ഷ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsOman NewsBlood Donation Campbathinasuhar
    News Summary - Bathinda Friendship Vedi Blood Donation Camp Day in Suhar
    Similar News
    Next Story
    X