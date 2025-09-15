Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    date_range 15 Sept 2025 11:08 AM IST
    date_range 15 Sept 2025 11:08 AM IST

    ബാ​ത്തി​ന സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    ബാ​ത്തി​ന സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ര​ക്തദാ​ന ക്യാ​മ്പ്

    സു​ഹാ​ർ: ബാ​ത്തി​ന സൗ​ഹൃ​ദ വേ​ദി​യും ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വും സോ​ഹാ​ർ ബ്ല​ഡ് ബെ​ങ്കു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ചു സോ​ഹാ​ർ ബ​ദ​റ​ൽ സ​മ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന മെ​ഗാ ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സ​മാ​പി​ച്ചു.ര​ക്ത​ദാ​നം മ​ഹാ​ദാ​നം, ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു തു​ള്ളി ര​ക്തം ന​ൽ​കാം എ​ന്ന ശീ​ർ​ഷ​ക​ത്തി​ൽ വ​ർ​ദ്ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ര​ക്ത ആ​വ​ശ്യം മു​ൻ നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.ഇ​തി​നോ​ട​കം നി​ര​വ​ധി പേ​ർ ര​ക്ത​ദാ​നം എ​ന്ന മ​ഹ​ത്താ​യ ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ന് മു​ന്നോ​ട്ട് വ​ന്നു.

    നൂ​റോ​ളം വ​രു​ന്ന ര​ക്ത​ദാ​താ​ക്ക​ൾ ക്യാ​മ്പു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ര​ക്ത​ദാ​നം ന​ട​ത്തി.സു​ഹാ​ർ ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മാ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ വൈ​കു​ന്നേ​രം 3 മ​ണി​ക്ക് ആ​രം​ഭി​ച്ച ര​ക്ത​ദാ​ന ക്യാ​മ്പ് 7 മ​ണി​യോ​ടു​കൂ​ടി അ​വ​സാ​നി​ച്ചു.സം​ഘാ​ട​ക​രാ​യ രാ​ജേ​ഷ് കെ ​വി, മു​ര​ളീ​കൃ​ഷ്ണ, റോ​യ് പി ​വീ​ട്ടി​ൽ, ത​മ്പാ​ൻ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്, സി​റാ​ജ് ത​ല​ശ്ശേ​രി, സ​ജീ​ഷ് ജി ​ശ​ങ്ക​ർ മ​റ്റു സാ​മൂ​ഹി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ർ എ​ന്നി​വ​ർ ക്യാ​മ്പി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

