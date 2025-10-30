Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 30 Oct 2025 11:44 AM IST
    date_range 30 Oct 2025 11:44 AM IST

    ബ​ർ​ക വാ​ട്ട​ർ​ഫ്ര​ണ്ട് വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി 80 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി

    ബ​ർ​ക വാ​ട്ട​ർ​ഫ്ര​ണ്ട് വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി 80 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി
    മ​സ്ക​ത്ത്: ബ​ർ​ക്ക വാ​ട്ട​ർ​ഫ്ര​ണ്ട് വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി 80 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ബാ​ക്കി​യു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും അ​റി​യി​ച്ചു. ദ​ക്ഷി​ണ ബാ​തി​ന ഗ​വ​ർ​ണ​ർ മ​സൂ​ദ് ബി​ൻ സ​യി​ദ് അ​ൽ ഹ​ഷ്മി​യു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ന​ട​ന്ന ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റ് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് ഈ ​വി​വ​രം പ​ങ്കു​വെ​ച്ച​ത്.

    ദ​ക്ഷി​ണ ബാ​തി​ന മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി പ്രോ​ജ​ക്റ്റ് വ​കു​പ്പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ അ​ലി ബി​ൻ ഹ​സ​ൻ അ​ൽ മു​ജൈ​നി, ബ​ർ​ക്ക​യി​ലെ പ്ര​ധാ​ന വി​ക​സ​ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പു​രോ​ഗ​തി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. ബ​ർ​ക്ക​യെ കു​ടും​ബ​സൗ​ഹൃ​ദ തീ​ര​സ​ഞ്ചാ​ര കേ​ന്ദ്ര​മാ​യി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് ഈ ​വാ​ട്ട​ർ​ഫ്ര​ണ്ട് പ​ദ്ധ​തി രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന ചെ​യ്ത​ത്. 1.9 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ഒ​മാ​നി റി​യാ​ലാ​ണ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​കെ​ചെ​ല​വ്.

    ര​ണ്ടു കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ൽ വ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി, കാ​യി​ക​വും വി​നോ​ദ​വും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഒ​രു​ക്കു​ക. അ​തി​ൽ 1.8 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള ക​ട​ൽ​ത്തീ​രം വാ​ക്ക്‌​വേ, ഓ​പ്പ​ൺ ബാ​ർ​ബി​ക്യൂ ഏ​രി​യ, സീ​റ്റി​ങ് ഏ​രി​യ, റ​സ്റ്റോ​റ​ന്റു​ക​ൾ, കി​യോ​സ്കു​ക​ൾ, പ​ച്ച​പ്പ് നി​റ​ഞ്ഞ പാ​ർ​ക്ക്, ഫു​ട്ബോ​ൾ കോ​ർ​ട്ട്, ബാ​സ്‌​ക​റ്റ്ബോ​ൾ കോ​ർ​ട്ട്, ബീ​ച്ച് സ്പോ​ർ​ട്സി​നു​ള്ള ഇ​ട​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു.

    ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം, സൗ​ത്ത് സു​മാ​ഹ​ൻ, അ​ൽ ബി​ല്ല, അ​ൽ റു​മൈ​സ് പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള പു​തി​യ പൊ​തു​പാ​ർ​ക്കു​ക​ളു​ടെ നി​ർ​മാ​ണ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ബ​ർ​ക്ക​യി​ൽ റോ​ഡ് നെ​റ്റ്‌​വ​ർ​ക്കി​ന്റെ ന​വീ​ക​ര​ണ​വും ന​ഗ​ര​വി​ക​സ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ന​ട​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. ഇ​ന്ന​ർ റോ​ഡു​ക​ളു​ടെ​യും പാ​ർ​ക്കി​ങ് ഏ​രി​യ​ക​ളു​ടെ​യും രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന​യും ടൈ​ൽ വി​രി​ക്ക​ലും 90 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി.

    ഇ​തി​ന് 1.4 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ ചെ​ല​വാ​യി. ഇ​തി​നു​പു​റ​മേ, 2.3 ദ​ശ​ല​ക്ഷം ഒ​മാ​നി റി​യാ​ൽ ചെ​ല​വി​ൽ നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന 50 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള മ​റ്റൊ​രു ആ​ന്ത​രി​ക റോ​ഡ് പാ​വി​ങ് പ​ദ്ധ​തി 90 ശ​ത​മാ​നം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​വു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഈ ​എ​ല്ലാ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളും ബ​ർ​ക്ക​യി​ലെ സ​ഞ്ചാ​ര​വി​ക​സ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, പൊ​തു​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക, ഗ​താ​ഗ​ത​സൗ​ക​ര്യം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക എ​ന്നി​ക്കൊ​പ്പം പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ നി​വാ​സി​ക​ളു​ടെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ​യും ജീ​വി​ത​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ർ​ത്തു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളോ​ടെ​യാ​ണ് ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

