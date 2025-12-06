Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    6 Dec 2025 10:56 AM IST
    6 Dec 2025 10:56 AM IST

    ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി യു​വാ​വി​നെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി

    ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി യു​വാ​വി​നെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി
    അ​ഫ്താ​ബ് ഫാ​റൂ​ഖ്

    മ​ത്ര: ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ യു​വാ​വി​നെ താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി. മ​ത്ര കോ​ട്ട​ന്‍ ഹൗ​സ് ബി​ല്‍ഡി​ങ്ങി​ല്‍ താ​മ​സി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശ് ചി​റ്റ​ഗോ​ങ് സ്വ​ദേ​ശി അ​ഫ്താ​ബ് ഫാ​റൂ​ഖി​നെ​യാ​ണ് (25) താ​മ​സ​സ്ഥ​ല​ത്ത് മ​രി​ച്ച നി​ല​യി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. മ​ത്ര സൂ​ഖി​ലെ റെ​ഡി​മെ​യ്ഡ് വ്യാ​പാ​രി​യാ​യ ഫാ​റൂ​ഖ് ചാ​ച്ച​യു​ടെ മ​ക​നാ​ണ്. വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളാ​യി ഒ​മാ​നി​ൽ ക​ഴി​യു​ന്ന കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ര​ണ​പ്പെ​ട്ട അ​ഫ്താ​ബ് ഫാ​റൂ​ഖ്. ഇ​യാ​ൾ കെ​മി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ബി​രു​ദ​ധാ​രി​യാ​ണ്. മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ അ​വ​ധി ക​ഴി​ഞ്ഞ് ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി​ൽ​നി​ന്ന് മ​സ്ക​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ചെ​ത്താ​നി​രു​ന്ന ദി​വ​സ​മാ​ണ് മ​ക​ന്റെ മ​ര​ണം.

    മ​ര​ണ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച കാ​ര​ണം വ്യ​ക്ത​മ​ല്ല. അ​ധി​കൃ​ത​ർ തു​ട​ർ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

