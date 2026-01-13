Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 11:25 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 11:25 AM IST

    ബംഗ്ലാദേശി കുടുംബം അപകടത്തിൽപെട്ട സംഭവം; മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കും

    ബംഗ്ലാദേശി കുടുംബം അപകടത്തിൽപെട്ട സംഭവം; മൃതദേഹങ്ങൾ നാട്ടിലെത്തിക്കും
    സ​ലാ​ല​യി​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ മ​രി​ച്ച കു​ടും​ബം

    Listen to this Article

    സ​ലാ​ല: സ​ലാ​ല മ​സ്‌​ക​ത്ത്‌ റോ​ഡി​ൽ ഒ​ട്ട​ക​ത്തെ ഇ​ടി​ച്ചു​ണ്ടാ​യ കാ​റ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ബം​ഗ്ലാ​ദേ​ശി കു​ടും​ബ​ത്തി​ലെ മൂ​ന്നു​പേ​ർ മ​രി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ മൃ​ത​ദേ​ഹ​ങ്ങ​ൾ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക​യ​ക്കും. തും​റൈ​ത്തി​ന് സ​മീ​പ​മു​ണ്ടാ​യ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ചി​റ്റ​ഗോ​ങ് ഫാ​ത്തി​ക്‌ ചാ​രി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളാ​യ കു​ടും​ബ​മാ​ണു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച രാ​ത്രി ന​ട​ന്ന അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ ബ​ൽ​ക്കീ​സ്‌ അ​ക്ത​ർ (44), മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ സാ​കി​ബു​ൽ ഹ​സ​ൻ സോ​ബു​ജ്‌ (34), മു​ഹ​മ്മ​ദ്‌ ളി​റാ​റു​ൽ ആ​ലം (23) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ് മ​രി​ച്ച​ത്‌. ആ​റു​പേ​രാ​ണ് വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന​ത്. ഉ​മ്മ​യും മ​ക​നും മ​ക​ളു​ടെ ഭ​ർ​ത്താ​വു​മാ​ണ്‌ മ​രി​ച്ച​ത്‌. മ​ക​ളും ഒ​രു കു​ട്ടി​യും സ​ലാ​ല സു​ൽ​ത്താ​ൻ ഖാ​ബൂ​സ്‌ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്. ഒ​രു കു​ട്ടി കാ​ര്യ​മാ​യ പ​ര​ക്കേ​ൽ​ക്കാ​തെ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല​മാ​യി മ​സ്‌​ക​ത്തി​ൽ ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ വി​സ​യി​ൽ താ​മ​സി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി കു​ടും​ബം, സ​ലാ​ല സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച്‌ മ​സ്‌​ക​ത്തി​ലേ​ക്ക്‌ മ​ട​ങ്ങ​വേ​യാ​ണ് അ​പ​ക​ടം. മൃതദേഹം നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും.

