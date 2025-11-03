Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    അ​ബ​ലോ​ൺ പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ൽ​പ​ന​ക്കും വി​ല​ക്ക്

    അ​ബ​ലോ​ൺ ശേ​ഖ​ര​ണം, വ്യാ​പാ​രം എ​ന്നി​വ​ക്ക് നി​യ​ന്ത്ര​ണം ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി കാ​ർ​ഷി​ക- മ​ത്സ്യ-​ജ​ല​സ​മ്പ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ ഉ​ത്ത​ര​വ്
    അ​ബ​ലോ​ൺ പി​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​ൽ​പ​ന​ക്കും വി​ല​ക്ക്
    മ​സ്ക​ത്ത്: ഒ​മാ​ൻ തീ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് അ​ബ​ലോ​ൺ (ഒ​രി​നം ക​ക്ക) ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തും അ​വ കൈ​വ​ശം വെ​ക്കു​ന്ന​തും വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​തും നി​രോ​ധി​ച്ച് കാ​ർ​ഷി​ക, മ​ത്സ്യ, ജ​ല​സ​മ്പ​ത്ത് മ​ന്ത്രാ​ല​യം ഉ​ത്ത​ര​വ് പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു.

    മ​ന്ത്രാ​ല​യ ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​മ്പ​ർ 252/2025 പ്ര​കാ​രം, അ​ബ​ലോ​ൺ സം​സ്ക​ര​ണം, ക​യ​റ്റു​മ​തി, ​ട്രാ​ൻ​സ്​​പോ​ർ​ട്ടേ​ഷ​ൻ, വി​ൽ​പ​ന, വി​ത​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യ​ല്ലാം നി​രോ​ധ​ന​ത്തി​ന്റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ വ​രും. മ​ത്സ്യ​വ​ള​ർ​ത്ത​ലി​ന്റെ സ്ഥി​ര​ത ഉ​റ​പ്പാ​ക്കാ​നും അ​ബ​ലോ​ൺ സ​മ്പ​ത്ത് സം​ര​ക്ഷി​ക്കാ​നും വേ​ണ്ടി​യാ​ണ് ഈ ​നി​രോ​ധ​ന ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, മു​ൻ സീ​സ​ണു​ക​ളി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​ധി​കൃ​തൃ​ര​ു​മാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത അ​ള​വു​ക​ൾ​ക്ക് നി​ർ​ദി​ഷ്ട പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ വി​ല​ക്ക് ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല. മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ചാ​യി​രി​ക്ക​ണം ഇ​ത് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തെ​ന്ന് ഉ​ത്ത​ര​വി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഉ​ത്ത​ര​വ് ഒ​ഫി​ഷ്യ​ൽ ഗ​സ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തി​ന് അ​ടു​ത്ത ദി​വ​സം മു​ത​ൽ ഉ​ത്ത​ര​വ് പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും.

