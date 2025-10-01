Begin typing your search above and press return to search.
    Oman
    date_range 1 Oct 2025 11:42 AM IST
    date_range 1 Oct 2025 11:42 AM IST

    ലോ​ക ഹൃ​ദ​യദി​ന​ത്തി​ൽ 5000 സൗ​ജ​ന്യ ഹൃ​ദ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ

    ലോ​ക ഹൃ​ദ​യദി​ന​ത്തി​ൽ 5000 സൗ​ജ​ന്യ ഹൃ​ദ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​നു​മാ​യി ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ
    5000 സൗ​ജ​ന്യ ഹൃ​ദ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​ന് ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ​സ്

    തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: ലോ​ക ഹൃ​ദ​യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ സു​പ്ര​ധാ​ന ക​മ്പ​യി​നു​മാ​യി സു​ൽ​ത്താ​നേ​റ്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ ഗ്രൂ​പ്പാ​യ ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ​സ്. 14 ശാ​ഖ​ക​ളി​ലാ​യി 5000 സൗ​ജ​ന്യ ഹൃ​ദ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ ന​ട​ത്തും.

    ലോ​ക ഹൃ​ദ​യ​ദി​ന​ത്തി​ൽ നി​ര​വ​ധി ആ​ളു​ക​ൾ ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ​സി​ന്റെ ശാ​ഖ​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക​യും ഹൃ​ദ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യ അ​വ​ബോ​ധ ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ, സു​ഹാ​ർ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച് ഹൃ​ദ​യ​ദി​ന വാ​ക്ക​ത്ത​ൺ, പു​റ​ത്തെ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ക്രീ​നി​ങ് ക്യാ​മ്പു​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ര​വ​ധി പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​ങ്ങ​ളും പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഹൃ​ദ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന മു​മ്പെ​ന്ന​ത്തേ​ക്കാ​ളും പ്രാ​ധാ​ന്യ​മ​ർ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. ഉ​യ​ർ​ന്ന ര​ക്ത​സ​മ്മ​ർ​ദം, കൊ​ള​സ്ട്രോ​ൾ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ മ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന ഹൃ​ദ​യ അ​വ​സ്ഥ​ക​ൾ പോ​ലു​ള്ള അ​പ​ക​ട ഘ​ട​ക​ങ്ങ​ളെ പ്രാ​രം​ഭ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ പ​തി​വ് സ്ക്രീ​നി​ങ്ങു​ക​ൾ സ​ഹാ​യി​ക്കും.

    ലോ​ക ഹൃ​ദ​യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ഈ ​വ​ലി​യ തോ​തി​ലു​ള്ള സൗ​ജ​ന്യ ഹൃ​ദ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന സം​രം​ഭം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​ന് ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ​സി​നെ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ക്കു​ക​യ​ണെ​ന്ന് കാ​മ്പ​യി​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ന​വേ​ള​യി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​രോ​ഗ്യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഡോ. ​മു​ഹ​ന്ന ബി​ൻ നാ​സ​ർ ബി​ൻ റാ​ഷി​ദ് അ​ൽ മു​സ​ൽ​ഹി പ​റ​ഞ്ഞു. സ​മൂ​ഹ​ക്ഷേ​മ​ത്തി​നും പ്ര​തി​രോ​ധ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നു​മു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഈ ​മ​ഹ​ത്താ​യ കാ​മ്പ​യി​ൻ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് അ​​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ​വും സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലും ഇ​ത്ത​രം സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ സാ​ധ്യ​മാ​കു​മെ​ന്ന് ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ​സി​ന്റെ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ അ​ബ്ദു​ൽ ല​ത്തീ​ഫും ഡോ. ​​​പി.​എ. മു​ഹ​മ്മ​ദും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​രോ​ഗ്യ​ക​ര​മാ​യ സ​മൂ​ഹ​ങ്ങ​ൾ കെ​ട്ടി​പ്പ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഈ ​അ​വ​സ​രം പൂ​ർ​ണ​മാ​യും പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്താ​മെ​ന്ന് ഇ​രു​വ​രും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    ഹൃ​ദ്രോ​ഗ​ങ്ങ​ളും പെ​ട്ടെ​ന്നു​ള്ള ഹൃ​ദ​യാ​ഘാ​ത മ​ര​ണ​ങ്ങ​ളും വ​ർ​ധി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ, നേ​ര​ത്തെ​യു​ള്ള ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കേ​ണ്ട​ത് ഞ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്ന് ബ​ദ​ർ അ​ൽ സ​മ ഗ്രൂ​പ് ഓ​ഫ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ​സി​ന്റെ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ഫി​റാ​സ​ത്ത് ഹ​സ്സ​നും മൊ​യ്തീ​ൻ ബി​ലാ​ലും പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഈ ​കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ, വ്യ​ക്തി​ക​ളെ അ​വ​രു​ടെ ഹൃ​ദ​യാ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​നാ​യി മു​ൻ​ക​രു​ത​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നും ഓ​രോ ഹൃ​ദ​യ​മി​ടി​പ്പും പ്ര​ധാ​ന​മാ​ണെ​ന്ന സ​ന്ദേ​ശം പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കാ​നു​മാ​ണ് ഞ​ങ്ങ​ൾ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്നും ഇ​രു​വ​രും പ​റ​ഞ്ഞു. കാ​മ്പ​യി​ൻ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക നി​ര​ക്കി​ൽ 10 ദി​വ​സ​ത്തെ ഹൃ​ദ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

