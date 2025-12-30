Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    date_range 30 Dec 2025 11:21 AM IST
    date_range 30 Dec 2025 11:21 AM IST

    സൂ​റി​ൽ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ,കാ​രം​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    സൂ​റി​ൽ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ,കാ​രം​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ അ​ക്കാ​ദ​മി സൂ​റി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റി​ലെ വി​ജ​യി​ക​ൾ

    സൂ​ർ: ഫാ​ൽ​ക്ക​ൺ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ അ​ക്കാ​ദ​മി സൂ​റി​ൽ ബാ​ഡ്മി​ന്റ​ൺ, കാ​രം​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്റ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ഡി​സം​ബ​ർ 25, 26 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ ഡ​ബി​ൾ​സ് എ ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ജ​സി​ൻ - ജി​ബു ടീ​മും ബി ​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ജീ​വ​ൻ- സൂ​ര​ജ് ടീ​മും വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. ശ്രീ​നി​വാ​സ് -സ​ന്ദീ​പ്, നി​ഷാ​ദ്- ബ​ഷീ​ർ ടീ​മു​ക​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം റ​ണ്ണേ​ഴ്സ് അ​പ്പാ​യി. വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ശി​വ- ര​ശ്മി ടീം ​വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. രേ​ശ്മ- സു​മ​ൻ ടീം ​റ​ണ്ണേ​ഴ്സ് അ​പ്പാ​യി. മി​ക്സ​ഡ് ഡ​ബി​ൾ​സി​ൽ മു​ത്തു​രാ​മ​ൻ- ശി​വ ടീം ​വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​പ്പോ​ൾ മു​നീ​ർ- ര​ശ്മി ടീം ​റ​ണ്ണേ​ഴ്സ് അ​പ്പാ​യി.

    കാ​രം​സ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പു​രു​ഷ​ന്മാ​രു​ടെ ഡ​ബി​ൾ​സി​ൽ അ​സാ​ൻ- സ​താം ടീം ​വി​ജ​യി​ക​ളാ​യി. സ​ന്ദീ​പ്- ഷ​നോ​ജ് ടീം ​റ​ണ്ണേ​ഴ്സ് അ​പ്പാ​യി.​വ​നി​ത വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ര​മ്യ-​ഡോ. പി.​വി. ഖാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ വി​ജ​യി​ച്ച​പ്പോ​ൾ ജി​ഷ- സു​സ്മി​ത ടീം ​റ​ണ്ണേ​ഴ്സ് അ​പ്പാ​യി.

    TAGS:badmintonOmanCaroms tournament
    News Summary - Badminton and carom tournaments organized in Sur
