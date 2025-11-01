മസ്കത്തിൽ അസർബൈജാൻ എംബസി തുറന്നുtext_fields
മസ്കത്ത്: അസർബൈജാൻ റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ എംബസി മസ്കത്തിൽ ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ചടങ്ങിൽ അസർബൈജാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ജെയൂൻ ബൈറാമോവ്, ഒമാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി സയ്യിദ് ബദർ ബിൻ ഹമദ് അൽ ബുസൈദി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ഒമാനും അസർബൈജാനും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദബന്ധങ്ങളും സഹകരണവും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ തുടക്കമായാണ് മസ്കത്തിൽ അസർബൈജാൻ എംബസി തുറന്നത്.
ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ നയതന്ത്ര-സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങൾ വർധിപ്പിക്കാനുള്ള താൽപര്യത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണിതെന്നും ഇതുവഴി വാണിജ്യം, ഊർജം, കൃഷി, വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സഹകരണം കൂടുതൽ വികസിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അസർബൈജാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ജെയൂൻ ബൈറാമോവ് പറഞ്ഞു.
