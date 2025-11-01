Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightമ​സ്ക​ത്തി​ൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 1 Nov 2025 12:11 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Nov 2025 12:11 PM IST

    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​ൻ എം​ബ​സി തു​റ​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​ൻ എം​ബ​സി തു​റ​ന്നു
    cancel
    camera_alt

    മ​സ്ക​ത്തി​ൽ അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​ൻ എം​ബ​സി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​ൻ റി​പ്പ​ബ്ലി​ക്കി​ന്റെ എം​ബ​സി മ​സ്ക​ത്തി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ജെ​യൂ​ൻ ബൈ​റാ​മോ​വ്, ഒ​മാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി സ​യ്യി​ദ് ബ​ദ​ർ ബി​ൻ ഹ​മ​ദ് അ​ൽ ബു​സൈ​ദി എ​ന്നി​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഒ​മാ​നും അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​നും ത​മ്മി​ലു​ള്ള സൗ​ഹൃ​ദ​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും സ​ഹ​ക​ര​ണ​വും കൂ​ടു​ത​ൽ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്റെ തു​ട​ക്ക​മാ​യാ​ണ് മ​സ്ക​ത്തി​ൽ അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​ൻ എം​ബ​സി തു​റ​ന്ന​ത്.

    ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ ന​യ​ത​ന്ത്ര-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള താ​ൽ​പ​ര്യ​ത്തി​ന്റെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണി​തെ​ന്നും ഇ​തു​വ​ഴി വാ​ണി​ജ്യം, ഊ​ർ​ജം, കൃ​ഷി, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ​ഹ​ക​ര​ണം കൂ​ടു​ത​ൽ വി​ക​സി​ക്കു​മെ​ന്ന് പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​സ​ർ​ബൈ​ജാ​ൻ വി​ദേ​ശ​കാ​ര്യ മ​ന്ത്രി ജെ​യൂ​ൻ ബൈ​റാ​മോ​വ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman NewsMuscatazerbaijangulf news malayalam
    News Summary - Azerbaijan opens embassy in Muscat
    Similar News
    Next Story
    X