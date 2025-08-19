Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 9:12 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 9:12 AM IST

    സ​ലാ​ല​യി​ൽ പ്ര​ബോ​ധ​നം വാ​രി​ക കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം

    സ​ലാ​ല​യി​ൽ പ്ര​ബോ​ധ​നം വാ​രി​ക കാ​മ്പ​യി​ന് തു​ട​ക്കം
    പ്ര​ബോ​ധ​നം വാ​രി​ക കാ​മ്പ​യി​ന് സ​ലാ​ല​യി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യ​പ്പോ​ൾ

    സ​ലാ​ല: പ്ര​ബോ​ധ​നം വാ​രി​ക കാ​മ്പ​യി​ന് സ​ലാ​ല​യി​ൽ തു​ട​ക്ക​മാ​യി. ര​ണ്ടാ​ഴ്‌​ച നീ​ളു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ ര​ണ്ട്‌ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക്‌ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ സ​ബ്‌​സ്ക്രി​പ്ഷ​ൻ ചേ​ർ​ന്ന് അ​ബൂ ത​ഹ്‌​നൂ​ൻ എം.​ഡി ഒ. ​അ​ബ്‌​ദു​ൽ ഗ​ഫൂ​റാ​ണ് ഉ​ദ്‌​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്‌. ഐ.​എം.​ഐ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്‌ കെ. ​ഷൗ​ക്ക​ത്ത​ലി വ​രി​ചേ​ർ​ന്നു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ കാ​മ്പ​യി​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ കെ.​ജെ സ​മീ​ർ, ജെ. ​സാ​ബു​ഖാ​ൻ, ജി. ​സ​ലിം​സേ​ട്ട്‌, കെ.​പി. അ​ർ​ഷ​ദ്‌ എ​ന്നി​വ​രും സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

    പ്ര​ബോ​ധ​നം വാ​രി​ക​യു​ടെ ന​വീ​ന​മാ​യ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ സ​ബ്‌ സ്ക്രൈ​ബ്‌ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് ര​ണ്ട്‌ വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക്‌ 4. 500 റി​യാ​ലാ​ണ് നി​ര​ക്ക്‌. കൂ​ടാ​തെ, നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്‌ പ്രി​ന്റ്‌ കോ​പ്പി ഒ​രു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക്‌ മൂ​ന്നു റി​യാ​ലു​മാ​ണ്‌. ആ​റ് മാ​സ​ത്തേ​ക്ക്‌ 1.600 ആ​ണ്. കാ​മ്പ​യി​ൻ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മീ​റ്റി​ങ്ങി​ൽ സീ​നി​യ​ർ സ​ബ്‌ എ​ഡി​റ്റ​ർ സ​ദ​റു​ദ്ദീ​ൻ വാ​ഴ​ക്കാ​ട്‌ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്‌: 99085575.

    TAGS:campaignawarenesssalalahWeek
