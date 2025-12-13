Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightബോധവത്കരണ കാമ്പയിൻ...
    Oman
    Posted On
    date_range 13 Dec 2025 1:52 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Dec 2025 1:52 PM IST

    ബോധവത്കരണ കാമ്പയിൻ സമാപിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ബോധവത്കരണ കാമ്പയിൻ സമാപിച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും സു​നാ​മി തി​ര​മാ​ല​ക​ളും സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ദേ​ശീ​യ കാ​മ്പ​യി​ൻ സ​മാ​പി​ച്ചു.

    മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ന്ന കാ​മ്പ​യി​ൻ മ​സ്‌​ക​ത്ത് ഗ​വ​ർ​ണ​റേ​റ്റി​ലെ വി​വി​ധ വി​ലാ​യ​ത്തു​ക​ളി​ൽ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഫീ​ൽ​ഡ് ഡ്രി​ല്ലു​ക​ളു​മാ​യി ന​ട​ന്നു.

    കു​റ​യ്യാ​ത്ത് സ്പോ​ർ​ട്സ് ക്ല​ബി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ മൂ​ന്ന് ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​മാ​നി​ൽ ഷ​ഹീ​ൻ ചു​ഴ​ലി​ക്കാ​റ്റി​ന്റെ സ​മ​യ​ത്ത് സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, സൂനാ​മി ഒ​ഴി​പ്പി​ക്ക​ൽ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ, കാ​ലാ​വ​സ്ഥ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളി​ൽ രാ​ജ്യ​ത്തു നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ ഐ​ക്യ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് ദൃ​ശ്യാ​വി​ഷ്‌​കാ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വി​വി​ധ പ്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളും അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. നാ​ഷ​നൽ എ​മ​ർ​ജ​ൻ​സി മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് സെ​ന്റ​റി​ലെ മേ​ജ​ർ യ​ഹ്‌​യ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ ബ​ലൂ​ശി, സി​വി​ൽ ഏ​വി​യേ​ഷ​ൻ അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ലെ ഹി​ലാ​ൽ ബി​ൻ സ​ലിം അ​ൽ ഹ​ജ് രി, ​അ​തോ​റി​റ്റി​യി​ലെ കാ​ലാ​വ​സ്ഥ നി​രീ​ക്ഷ​ക​ൻ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ബി​ൻ അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ൽ ഹൈ​നി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ക്ലാ​സെ​ടു​ത്തു.

    കാ​ലാ​വ​സ്ഥ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളും സാ​മൂ​ഹി​ക സു​ര​ക്ഷ സം​സ്കാ​ര​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്ത് പ​രി​പാ​ടി സ​മാ​പി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsOmangulfnewsmalayalam
    News Summary - Awareness campaign concluded
    Similar News
    Next Story
    X