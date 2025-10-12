Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 12 Oct 2025 12:13 PM IST
    Updated On
    date_range 12 Oct 2025 12:13 PM IST

    അ​വി​സെ​ൻ ഫാ​ർ​മ​സി​യു​ടെ പു​തി​യ ഷോ​റൂം അ​വ​ന്യൂ​സ് മാ​ളി​ൽ തു​റ​ന്നു

    അ​വി​സെ​ൻ ഫാ​ർ​മ​സി​യു​ടെ പു​തി​യ ഷോ​റൂം അ​വ​ന്യൂ​സ് മാ​ളി​ൽ തു​റ​ന്നു
    അ​വി​സെ​ൻ ഫാ​ർ​മ​സി​യു​ടെ പു​തി​യ ഷോ​റൂം മ​സ്ക​ത്തി​ലെ അ​വ​ന്യൂ​സ് മാ​ളി​ൽ ഐ​ക്കി​യ​ക്ക്

    സ​മീ​പം തു​റ​ന്ന​പ്പോ​ൾ

    മ​സ്ക​ത്ത്: അ​വി​സെ​ൻ ഫാ​ർ​മ​സി​യു​ടെ പു​തി​യ ഷോ​റൂം മ​സ്ക​ത്തി​ലെ അ​വ​ന്യൂ​സ് മാ​ളി​ൽ ഐ​ക്കി​യ​ക്ക് സ​മീ​പം തു​റ​ന്നു. പ്ര​മു​ഖ വ്യ​വ​സാ​യി​യും മ​സ്ക​ത്ത് കെ.​എം.​സി.​സി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ക​മ്മി​റ്റി പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ റ​ഈ​സ് അ​ഹ​മ​ദാ​ണ് പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി തു​റ​ന്നു​കൊ​ടു​ത്ത​ത്. അ​വി​സെ​ൻ മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ നി​സാ​ർ എ​ട​ത്തും​ചാ​ലി​ൽ, എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ​മാ​രാ​യ ഷ​ബീ​ർ അ​ലി, സ​ക്ക​റി​യ ചെ​റു​കു​ന്നോ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ മാ​നേ​ജ​ർ വി​നു എ​ന്നി​വ​രും ഒ​മാ​നി​ലെ മ​റ്റ് പൗ​ര​പ്ര​മു​ഖ​രും ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു. ഒ​മാ​നി​ലു​ട​നീ​ളം 40ലേ​റെ ശാ​ഖ​ക​ളാ​ണ് അ​വി​സെ​ൻ ഫാ​ർ‌​മ​സി​ക്കു​ള്ള​ത്.

    കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ സാ​ധാ​ര​ണ​ക്കാ​ർ​ക്ക് ആ​രോ​​ഗ്യ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഓ​രോ പു​തി​യ ഔ​ട്ട്ല​റ്റു​ക​ളി​ലൂ​ടെ​യും ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പ​റ​ഞ്ഞു. രോ​ഗ​ചി​കി​ത്സ​യെ​ക്കാ​ൾ ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​നാ​ണ് കൂ​ടു​ത​ൽ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. അ​വി​സെ​ൻ ഫാ​ർ​മ​സി സ്വ​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ​യും വി​ദേ​ശി​ക​ളു​ടെ​യും മി​ക​ച്ച ഹെ​ൽ​ത്ത് പാ​ട്ണ​റാ​കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ന്തോ​ഷ​മു​ണ്ട്. കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ മി​ക​ച്ച ആ​രോ​ഗ്യ​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളും മ​രു​ന്നു​ക​ളും ന​ൽ​കി പ്രാ​ദേ​ശി​ക​സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സേ​വി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഈ ​ഔ​ട്ട്ല​റ്റി​ന്റെ​യും ല​ക്ഷ്യം. ഭാ​വി​യി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ മ​റ്റു​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ഷോ​പ്പു​ക​ൾ തു​റ​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വി​സെ​ൻ അ​ധി​കൃ​ത​ർ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    TAGS:pharmacyGulf NewsNew showroomAvenues Mall
