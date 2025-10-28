Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    Posted On
    date_range 28 Oct 2025 1:03 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Oct 2025 1:03 PM IST

    അ​വി​സെ​ൻ ഫാ​ർ​മ​സി പു​തി​യ ബ്രാ​ഞ്ച് മാ​ൾ ഓ​ഫ് മ​സ്ക​ത്തി​ൽ തു​റ​ന്നു

    അ​വി​സെ​ൻ ഫാ​ർ​മ​സി പു​തി​യ ബ്രാ​ഞ്ച് മാ​ൾ ഓ​ഫ് മ​സ്ക​ത്തി​ൽ തു​റ​ന്നു
    മാ​ൾ ഓ​ഫ് മ​സ്ക​ത്തി​ൽ അ​വി​സെ​ൻ ഫാ​ർ​മ​സി​യു​ടെ പു​തി​യ ശാ​ഖ​യ​ുടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നോ​ദ്ഘാ​ട​ന

    ച​ട​ങ്ങ്

    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: മാ​ൾ ഓ​ഫ് മ​സ്ക​ത്തി​ൽ സെ​ന്റ​ർ പോ​യ​ന്റി​ന് സ​മീ​പം അ​വി​സെ​ൻ ഫാ​ർ​മ​സി​യു​ടെ പു​തി​യ ശാ​ഖ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ചു. കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ളു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ആ​രോ​ഗ്യ ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വി​സെ​ൻ ഫാ​ർ​മ​സി​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യി​ൽ മ​റ്റൊ​രു നാ​ഴി​ക​ക്ക​ല്ലാ​ണ് പു​തി​യ ചു​വ​ടു​വെ​പ്പെ​ന്നും സ​മീ​പ​ഭാ​വി​യി​ൽ ഒ​മാ​ന്റെ മ​റ്റു​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലും ബ്രാ​ഞ്ചു​ക​ൾ തു​റ​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​വി​സെ​ൻ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പു​തി​യ ശാ​ഖ​യി​ൽ വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ ഫാ​ർ​മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ, വൈ​വി​ധ്യ​മാ​ർ​ന്ന വെ​ൽ​നെ​സ് ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ൾ, മി​ക​ച്ച ക​സ്റ്റ​മ​ർ കെ​യ​ർ എ​ന്നി​വ ഒ​റ്റ കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണ് ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ നി​ര​വ​ധി സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്റെ വി​ശ്വാ​സ​വും പി​ന്തു​ണ​യും അ​വി​സെ​ൻ ഫാ​ർ​മ​സി​യു​ടെ സേ​വ​ന മി​ക​വി​നു​ള്ള തെ​ളി​വാ​യി മാ​റി.

    TAGS:Gulf Newsnew branchAvicen PharmacyMall of Muscat
    News Summary - Avisen Pharmacy opens new branch in Mall of Muscat
