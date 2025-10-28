അവിസെൻ ഫാർമസി പുതിയ ബ്രാഞ്ച് മാൾ ഓഫ് മസ്കത്തിൽ തുറന്നുtext_fields
മസ്കത്ത്: മാൾ ഓഫ് മസ്കത്തിൽ സെന്റർ പോയന്റിന് സമീപം അവിസെൻ ഫാർമസിയുടെ പുതിയ ശാഖ പ്രവർത്തനമാരംഭിച്ചു. കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് മികച്ച ആരോഗ്യ ഉൽപന്നങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാനുള്ള അവിസെൻ ഫാർമസിയുടെ പ്രതിബദ്ധതയിൽ മറ്റൊരു നാഴികക്കല്ലാണ് പുതിയ ചുവടുവെപ്പെന്നും സമീപഭാവിയിൽ ഒമാന്റെ മറ്റുഭാഗങ്ങളിലും ബ്രാഞ്ചുകൾ തുറക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ടെന്നും അവിസെൻ മാനേജ്മെന്റ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പുതിയ ശാഖയിൽ വിശ്വസനീയമായ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സേവനങ്ങൾ, വൈവിധ്യമാർന്ന വെൽനെസ് ഉൽപന്നങ്ങൾ, മികച്ച കസ്റ്റമർ കെയർ എന്നിവ ഒറ്റ കുടക്കീഴിൽ ലഭ്യമാക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നിരവധി സന്ദർശകർ പങ്കെടുത്തു. സമൂഹത്തിന്റെ വിശ്വാസവും പിന്തുണയും അവിസെൻ ഫാർമസിയുടെ സേവന മികവിനുള്ള തെളിവായി മാറി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register