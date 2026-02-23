Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Oman
    23 Feb 2026 11:13 AM IST
    23 Feb 2026 11:13 AM IST

    കാ​മ്പ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​വ്യൂ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് അ​വി​സെ​ൻ

    കാ​മ്പ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​വ്യൂ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച് അ​വി​സെ​ൻ
    ഒമാനിലെ മുൻനിര ഹെൽത്ത് കെയർ ഗ്രൂപ്പായ അവിസെൻ ഒമാനി ഫാർമസിസ്റ്റുകൾക്കായി

    സംഘടിപ്പിച്ച കാമ്പസ് ഇ​ന്റ​ർ​വ്യൂ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ഒ​മാ​നി​ലെ മു​ൻ​നി​ര ഹെ​ൽ​ത്ത്കെ​യ​ർ ഗ്രൂ​പ്പാ​യ അ​വി​സെ​ൻ ഒ​മാ​നി ഫാ​ർ​മ​സി​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്കാ​യി വി​പു​ല​മാ​യ കാ​മ്പ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​വ്യൂ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി ഹി​ലാ​ൽ ബി​ൻ അ​ലി ബി​ൻ ഹി​ലാ​ൽ അ​ൽ സ​ബ്തി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ പ്ര​കാ​രം, ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ ഡ്ര​ഗ് സേ​ഫ്റ്റി സെ​ന്റ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം നാ​സ​ർ അ​ൽ റ​ഷ്ദി​യു​ടെ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ലാ​ണ് നാ​ഷ​ന​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി ഓ​ഫ് സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യി​ൽ കാ​മ്പ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​വ്യൂ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    ആ​രോ​ഗ്യ-​ഫാ​ർ​മ​സ്യൂ​ട്ടി​ക്ക​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഒ​മാ​നി​വ​ൽ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന് ഊ​ന്ന​ൽ ന​ൽ​കു​ന്ന​തും ദേ​ശീ​യ തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള അ​വി​സെ​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഈ ​നി​യ​മ​ന​മേ​ള​യെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഫാ​ർ​മ​സി ബി​രു​ദ​ധാ​രി​ക​ളും അ​വ​സാ​ന വ​ർ​ഷ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും കാ​മ്പ​സ് ഇ​ന്റ​ർ​വ്യൂ​വി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി.

    ഗ്രൂ​പ്പ് എ​ച്ച്.​ആ​ർ മാ​നേ​ജ​ർ സു​മ​യ്യ ഹ​മൂ​ദ് അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ഇ​ന്റ​ർ​വ്യൂ ബോ​ർ​ഡി​ൽ അ​വി​സെ​ൻ ഗ്രൂ​പ് മാ​നേ​ജി​ങ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ നി​സാ​ർ എ​ട​ത്തും ചാ​ലി​ൽ, ഹെ​ഡ് ഓ​ഫ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് വി​നു കൊ​ണ്ട​ര​മ്പാ​ട്ട്, എ​ച്ച്ആ​ർ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ് ഖ​ൻ​സാ അ​യ്യൂ​ബ് ഹാ​റൂ​ൺ അ​ൽ സ​ജ്ജാ​ലി എ​ന്നി​വ​രും പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ഡീ​ൻ ഡോ. ​ഖാ​ലി​ദ് അ​ൽ ബ​ലൂ​ഷി, പ്ലേ​സ്‌​മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ലും​നി ഓ​ഫീ​സ് ഹെ​ഡ് മ​ർ​വ അ​ൽ ഹാ​ഷ്മി, ചാ​ൻ​സ​ല​ർ പി. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി എ​ന്നി​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കി.

    ഒ​മാ​ൻ വി​ഷ​ൻ 2040 ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ൽ ഒ​മാ​നി യു​വ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് തൊ​ഴി​ൽ അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ആ​രോ​ഗ്യ​രം​ഗ​ത്തി​ന്റെ സ​മ​ഗ്ര വ​ള​ർ​ച്ച​ക്ക് ക​രു​ത്തേ​കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​യാ​യി ഈ ​നി​യ​മ​ന​മേ​ള​യെ വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്നു.

