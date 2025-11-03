Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightഅ​വ​നീ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ...
    Oman
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 11:43 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 11:44 AM IST

    അ​വ​നീ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ സൗ​ത്ത് അ​ൽ മൊ​ബെ​ല​യി​ൽ തു​റ​ന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    അ​വ​നീ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ സൗ​ത്ത് അ​ൽ മൊ​ബെ​ല​യി​ൽ തു​റ​ന്നു
    cancel
    Listen to this Article

    മ​സ്ക​ത്ത്: സൗ​ത്ത് അ​ൽ മൊ​ബെ​ല​യി​ൽ പു​തു​താ​യി സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ അ​വ​നീ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ ശൈ​ഖ് ജ​മീ​ൽ ബി​ൻ സൈ​ഫ് അ​ൽ സ​ഈ​ദി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    ഒ​മാ​നി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള വി​ക​സ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഒ​രു പ്ര​ധാ​ന​ഘ​ട്ടം ഇ​തി​ലൂ​ടെ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​മു​ഖ അ​തി​ഥി​ക​ൾ, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ പൗ​ര പ്ര​ധാ​നി​ക​ൾ, സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ചു ആ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ന് സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി.

    രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് എ​ല്ലാ​വി​ധ സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും സേ​വ​ന​ത്തി​ലെ ഉ​ന്ന​ത മാ​തൃ​ക​യും മു​ൻ‌​തൂ​ക്കം ന​ൽ​കി ആ​ധു​നി​ക ചി​കി​ത്സ സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​ൻ പ്ര​തി​ജ്ഞാ​ബ​ദ്ധ​മാ​ണെ​ന്ന് അ​വ​നീ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സെ​ന്റ​ർ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​റി​യി​ച്ചു. പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ന്ന​രാ​യ ആ​രോ​ഗ്യ വി​ദ​ഗ്ധ​രും ആ​ധു​നി​ക രോ​ഗ​നി​ർ​ണ​യ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് രോ​ഗി​ക​ൾ​ക്ക് മി​ക​ച്ച ചി​കി​ത്സ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ശു​പ​ത്രി എം.​ഡി സ​ജാ​ദ് അ​ഹ്മ​ദ് സം​സാ​രി​ച്ചു. ഫോ​ൺ: 71922287, 24052977

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:OmaniMedical centergulfnews
    News Summary - Avenir Medical Center opens in South Al Mobile
    Similar News
    Next Story
    X