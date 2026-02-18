സലാലയിൽ ഓട്ടോമാക്സ് വാർഷിക സംഗമംtext_fields
സലാല: വെഹിക്കിൾ സ്പെയർ പാട്സ് മൊത്തവിതരണ രംഗത്തെ സലാലയിലെ പ്രമുഖരായ ഓട്ടോമാക്സ് വാർഷികസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു. സനായിയ്യയിലെ തുലിപ് ഇൻ ഹോട്ടലിൽ നടന്ന പരിപാടിയിൽ ഇമോഷണൽ സെയിൽസ് ലീഡർഷിപ് കോച്ച് റിയാസ് ഹക്കീം മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു.
മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ മുഹമ്മദ് ഷഫീഖ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. വിവിധ മേഖലകളിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ച വെച്ചവർക്ക് ചടങ്ങിൽ ചെയർമാൻ സാലം ബിൻ സുഹൈൽ ഉപഹാരം നൽകി. റിയാസ് ഹക്കീം നയിച്ച മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസിൽ വനിതകൾ ഉൾപ്പടെ നിരവധി പേർ പങ്കെടുത്തു. മസ്കത്ത് ഡിവിഷനിലെ സ്റ്റാഫുകളും പങ്കെടുത്തു. മാനേജർമാരായ ഫൈസൽ ബാബു, ജസീല്, ജാസിർ ഹുസൈൻ, റമീസ്, ഫർവിസ് മുഹമ്മദ്, വിപിൻ ഡേവിസ് എന്നിവർ നേത്യത്വം നൽകി.
