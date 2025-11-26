Begin typing your search above and press return to search.
    ഷിനാസിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്താൻ ശ്രമം; പ്രതി പിടിയിൽ

    ഷിനാസിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്താൻ ശ്രമം; പ്രതി പിടിയിൽ
     ഷി​നാ​സി​ൽ പി​ട​ിച്ചെ​ടു​ത്ത മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ശേ​ഖ​രം

    Listen to this Article

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: വ​ട​ക്ക​ൻ ബാ​തി​ന ഷി​നാ​സി​ൽ പ്ര​വി​ശ്യ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലു​ള്ള ല​ഹ​രി വി​രു​ദ്ധ വി​ഭാ​ഗം ന​ട​ത്തി​യ റെ​യ്ഡി​ൽ മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ക​ട​ത്താ​ൻ ശ്ര​മി​ച്ച ഒ​രാ​ൾ അ​റ​സ്റ്റി​ലാ​യി. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ശൃം​ഖ​ല​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ടു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ച​യാ​ളാ​ണ് പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്.

    ക്രി​സ്റ്റ​ൽ മെ​ത്ത്, ക​ഞ്ചാ​വ്, മോ​ർ​ഫി​ൻ, മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് ഗു​ളി​ക​ക​ൾ എ​ന്നി​വ പ്ര​തി​യി​ൽ​നി​ന്ന് പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തു.

    ഇ​യാ​ൾ​ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​താ​യി പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    TAGS:DrugsshinasSuspect arrested
    News Summary - Attempt to smuggle drugs in Shinas; Suspect arrested
