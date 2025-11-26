ഷിനാസിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്താൻ ശ്രമം; പ്രതി പിടിയിൽ

Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 26 Nov 2025 9:39 AM IST
Updated Ondate_range 26 Nov 2025 9:39 AM IST
ഷിനാസിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്താൻ ശ്രമം; പ്രതി പിടിയിൽtext_fields
News Summary - Attempt to smuggle drugs in Shinas; Suspect arrested
മസ്കത്ത്: വടക്കൻ ബാതിന ഷിനാസിൽ പ്രവിശ്യ പൊലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ലഹരി വിരുദ്ധ വിഭാഗം നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ മയക്കുമരുന്ന് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച ഒരാൾ അറസ്റ്റിലായി. അന്താരാഷ്ട്ര മയക്കുമരുന്ന് ശൃംഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിച്ചയാളാണ് പിടിയിലായത്.
ക്രിസ്റ്റൽ മെത്ത്, കഞ്ചാവ്, മോർഫിൻ, മയക്കുമരുന്ന് ഗുളികകൾ എന്നിവ പ്രതിയിൽനിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു.
ഇയാൾക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
