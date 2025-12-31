Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightOmanchevron_rightആ​ഗോ​ള അം​ഗീ​കാ​രം...
    Oman
    Posted On
    date_range 31 Dec 2025 10:03 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 10:03 AM IST

    ആ​ഗോ​ള അം​ഗീ​കാ​രം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് ആ​സ്റ്റ​ര്‍; ക്വാ​ളി​റ്റി എ​ക്‌​സ​ല​ന്‍സ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​രം​ഭം

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​ഗോ​ള അം​ഗീ​കാ​രം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ച് ആ​സ്റ്റ​ര്‍; ക്വാ​ളി​റ്റി എ​ക്‌​സ​ല​ന്‍സ് പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ​ക്ക് ആ​രം​ഭം
    cancel
    camera_alt

    മ​സ്‌​ക​ത്ത് ആ​സ്റ്റ​ര്‍ റോ​യ​ല്‍ അ​ല്‍ റ​ഫ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ല്‍ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ഗോ​ള അം​ഗീ​കാ​ര

    ആ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ൽ​നി​ന്ന്

    മ​സ്‌​ക​ത്ത്: ക്ലി​നി​ക്ക​ല്‍ മി​ക​വ്, ആ​ഗോ​ള അം​ഗീ​കാ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നും ക്വാ​ളി​റ്റി എ​ക്‌​സ​ല​ന്‍സ് സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കാ​നും മ​സ്‌​ക​ത്ത് ആ​സ്റ്റ​ര്‍ റോ​യ​ല്‍ അ​ല്‍ റ​ഫ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​ല്‍ ആ​സ്റ്റ​ര്‍ ഡി.​എം ഹെ​ല്‍ത്ത് കെ​യ​ര്‍ ഒ​മാ​ന്‍ പ്ര​ത്യേ​ക ച​ട​ങ്ങ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ലെ പ്ലാ​നി​ങ്, ഹെ​ല്‍ത്ത് റെ​ഗു​ലേ​ഷ​ന്‍ അ​ണ്ട​ര്‍ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​അ​ഹ്മ​ദ് സാ​ലിം സെ​യ്ഫ് അ​ല്‍ മ​ൻ​ദ​രി മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി. അ​ദ്ദേ​ഹം വി​വി​ധ അ​വാ​ര്‍ഡു​ക​ള്‍ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. ന്യൂ​സ് വീ​ക്ക് വേ​ള്‍ഡ്‌​സ് ബെ​സ്റ്റ് സ്‌​പെ​ഷ്യ​ലൈ​സ്ഡ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ല്‍സ് മി​ഡി​ല്‍ ഈ​സ്റ്റ് 2026 റാ​ങ്കിം​ഗ്, ഇ.​ടി ഹെ​ല്‍ത്ത് കെ​യ​ര്‍ ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് അ​വാ​ര്‍ഡ്‌​സ് മി​ഡി​ല്‍ ഈ​സ്റ്റ് 2025 എ​ന്നി​വ​യി​ല്‍ പു​ര​സ്‌​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച വ​കു​പ്പു​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ച്ചു.

    ഒ​മാ​നി​ലെ ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളി​ല്‍ രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ, ക്ലി​നി​ക്ക​ല്‍ ഫ​ല​ങ്ങ​ള്‍, സേ​വ​ന നി​ല​വാ​രം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ വ​ര്‍ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ക്വാ​ളി​റ്റി എ​ക്‌​സ​ല​ന്‍സ് സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ളും ആ​രം​ഭി​ച്ചു.

    മ​സ്‌​ക​ത്ത് ആ​സ്റ്റ​ര്‍ റോ​യ​ല്‍ അ​ല്‍ റ​ഫ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​നും സൊ​ഹാ​ര്‍ ആ​സ്റ്റ​ര്‍ അ​ല്‍ റ​ഫ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ലി​നും ന്യൂ​സ് വീ​ക്കി​ന്റെ ബെ​സ്റ്റ് സ്‌​പെ​ഷ്യ​ലൈ​സ്ഡ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ല്‍സ് മി​ഡി​ല്‍ ഈ​സ്റ്റ് 2026 ലി​സ്റ്റി​ല്‍ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ, ഒ​മാ​ന്‍, ഖ​ത്ത​ര്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ആ​സ്റ്റ​ര്‍ ഡി.​എം ഹെ​ല്‍ത്ത് കെ​യ​റി​ന്റെ ജി.​സി.​സി ശൃം​ഖ​ല​യി​ലെ ഒ​മ്പ​ത് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ള്‍ക്ക് മി​ക​ച്ച റാ​ങ്ക് ല​ഭി​ച്ചു. ആ​ഗോ​ള ഡാ​റ്റ ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്‍സ് ക​മ്പ​നി​യാ​യ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റ​യു​മാ​യി ചേ​ര്‍ന്നാ​ണ് ന്യൂ​സ് വീ​ക്ക് റാ​ങ്കിം​ഗ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. സ​ഹ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ശി​പാ​ര്‍ശ​ക​ള്‍, അ​ക്ര​ഡി​റ്റേ​ഷ​ന്‍ മി​ക​വ്, രോ​ഗി​ക​ള്‍ റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്യു​ന്ന ഫ​ല​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ണ​ക്ക് (പ്രോം​സ്) എ​ന്നി​വ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്താ​ണ് റാ​ങ്കി​ങ് ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. ക്ലി​നി​ക്ക​ല്‍ സ്ഥാ​പ​ന മി​ക​വി​ല്‍ ആ​സ്റ്റ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വം ആ​ണ് ഇ.​ടി ഹെ​ല്‍ത്ത് കെ​യ​ര്‍ ലീ​ഡേ​ഴ്‌​സ് അ​വാ​ര്‍ഡ്‌​സ് മി​ഡി​ല്‍ ഈ​സ്റ്റ് 2025ല്‍ ​അം​ഗീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട​ത്. ഒ​മാ​നി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും ഡോ​ക്ട​ര്‍മാ​രും ആ​ദ​രം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. ആ​സ്റ്റ​ര്‍ റോ​യ​ല്‍ അ​ല്‍ റ​ഫ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ല​ലെ ഡോ. ​ഖ​ലീ​ല്‍ അ​ല്‍ മ​ക്കി, ഡോ. ​ശ​ശി​വ​ദ​ന​ൻ എ​ന്നി​വ​രും അ​വാ​ര്‍ഡ് ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി.

    ‘ഒ​മാ​നി​ല്‍ ക്ലി​നി​ക്ക​ല്‍ മി​ക​വി​നോ​ടും ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള ആ​രോ​ഗ്യ പ​രി​ച​ര​ണ​ത്തോ​ടു​മു​ള്ള ആ​സ്റ്റ​റി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പ​രി​പാ​ടി​യെ​ന്ന് ആ​സ്റ്റ​ര്‍ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ല്‍സ് ആ​ൻ​ഡ് ക്ലി​നി​ക്ക്‌​സ് യു.​എ.​ഇ, ബ​ഹ്റൈ​ന്‍, ഒ​മാ​ന്‍ സി.​ഇ.​ഒ ഡോ. ​ഷെ​ര്‍ബാ​സ് ബി​ച്ചു പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​സ്റ്റ​ര്‍ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ല്‍സ് യു.​എ.​ഇ ആ​ൻ​ഡ് ഒ​മാ​ന്‍ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി സി.​ഇ.​ഒ ഷൈ​ലേ​ഷ് ഗു​ണ്ടു പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ജി.​സി.​സി​യി​ല്‍ 15 ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളാ​ണ് ആ​സ്റ്റ​ര്‍ ഡി.​എം ഹെ​ല്‍ത്ത് കെ​യ​റി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Oman Newsasterglobal recognitiongulf news malayalam
    News Summary - Aster celebrates global recognition; Quality Excellence initiatives begin
    Similar News
    Next Story
    X